سياسة
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اجتماع ثلاثي بين وزير الدفاع التركي ووزيري داخلية ليبيا ومالطا
عقد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الاثنين، اجتماعاً ثلاثياً مع وزيري داخلية ليبيا فتحي باشاغا، ومالطا بويرون كاميلاري، في مقر وزارته بالعاصمة أنقرة.
اجتماع ثلاثي بين وزير الدفاع التركي ووزيري داخلية ليبيا ومالطا
أقار يعقد جتماعاً ثلاثياً مع وزيري داخلية ليبيا فتحي باشاغا، ومالطا بويرون كاميلاري، في مقر وزارته بالعاصمة أنقرة / AA
20 يوليو 2020

عقد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الاثنين، اجتماعاً ثلاثياً مع وزيري داخلية ليبيا فتحي باشاغا، ومالطا بويرون كاميلاري، في مقر وزارته بالعاصمة أنقرة.

وسبق الاجتماع الثلاثي لقاءين ثنائيين لأقار مع كل من باشاغا وكاميلاري، عقب استقبالهما بمراسم عسكرية منفصلة.

وجرت مراسم الاستقبال العسكرية للوزيرين الضيفين في ساحة وزارة الدفاع التركية.

وقام الوزيران الليبي والمالطي بتوقيع سجل التشريفات في وزارة الدفاع التركية قبل اللقائين الثنائيين مع أقار.

وتأتي زيارة الوزيرين إلى تركيا بالتزامن مع التحشيد العسكري على جبهة سرت-الجفرة في ليبيا، ومع تهديدات الرئيس المصري بالتدخل العسكري المباشر دعماً للمتمرد خليفة حفتر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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