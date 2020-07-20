سياسة
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متأثراً بكورونا.. وفاة كاتب سعودي كان معتقلاً ومخاوف حول حياة لجين الهذلول
أبدت عائلة المعتقلة في السجون السعودية لجين الهذلول مخاوفها على حياة ابنتها بعد انقطاع أخبارها منذ شهر ونصف، خاصة بعد وفاة الكاتب الصحفي صالح الشيحي متأثراً بفيروس كورونا بعد خروجه من السجون السعودية بشهرين.
متأثراً بكورونا.. وفاة كاتب سعودي كان معتقلاً ومخاوف حول حياة لجين الهذلول
وفاة الصحفي صالح الشيحي بعد معاناة مع المرض في مستشفى مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، وذلك بعد نحو شهرين من الإفراج عنه / مواقع التواصل
20 يوليو 2020

توفي الكاتب الصحفي السعودي صالح الشيحي متأثراً بفيروس كورونا الذي أصيب به منتصف الشهر الماضي، بعد خروجه من السجون السعودية بشهرين.

واعتُقل الشيحي من قبل السلطات السعودية عام 2018، بعد ظهوره في برنامج "يا هلا" عبر قناة "روتانا خليجية"، والذي تحدث فيه عن الفساد داخل الديوان الملكي، لكن صحته تدهورت بعد أن أفرج عنه في مايو/أيار الماضي.

ونعى مغردون سعوديون الشيحي الذي اشتهر بدفاعه عن المواطنين، والمطالبة بتحسين أوضاعهم ومهاجمة الفساد، إذ وصفه البعض بصوت الفقراء، في حين استرجع آخرون مقولة الكاتب الصحفي السعودي المغدور جمال خاشقجي حين وصفه "بنصير الضعفاء وكاتب البروليتاريا".

وحمّل حساب "معتقلي الرأي" السلطات السعودية المسؤولية التامة عن وفاته، إذ أُدخل العناية المركزة منذ الإفراج عنه في مايو/أيار الماضي، وبقي في المستشفى حتى فارق الحياة، مضيفاً أن السلطات أفرجت عنه كي تتهرب من المسؤولية عن إيذائه صحياً ونفسياً خلال الاعتقال.

لجين الهذلول.. أخبار مفقودة

وأدت وفاة الشيحي إلى تشكل مخاوف بشأن المعتقلة في السجون السعودية لجين الهذلول، إذ أبدت عائلتها مخاوف على مصيرها بسبب انقطاع الاتصال بها لأكثر من شهر ونصف الشهر.

وقالت علياء الهذلول شقيقة المعتقلة لجين في سلسلة تغريدات عبر تويتر: "لجين لم تتواصل من شهر ونصف، هل بدؤوا بتجهيزها للموت ثم تسليمها لتموت بين أيدينا ويتخلصوا من مسؤولية قتلها، كما فعلوا مع صالح الشيحي إذ سلموه لأهله ليموت بينهم؟".

وأضافت أن لجين تواصلت مع عائلتها خلال الأشهر الماضية بشكل متقطع بعد حرمان لفترات طويلة، ولم يسمح بالزيارة لأكثر من أربعة أشهر، موجهة رسالة للسلطات السعودية قالت فيها: "لا تقتلوها.. لن نسكت بعد وفاتها".

ودشن نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامنية مع لجين، وغرد عشرات النشطاء على وسمي "#لاتقتلوا_لجين" وباللغة الإنجليزية "#FreeLoujain"، وتصدر الوسمان قائمة التداول بالمملكة.

وعبر المغردون عن استهجانهم ما ترتكبه السلطات السعودية من انتهاكات وتعذيب بحق الهذلول، رغم أنها من المدافعات عن حقوق الإنسان وطالبوا بإطلاق سراحها.

من جانبه تحدث المعارض السعودي عمر بن عبد العزيز على حسابه في تويتر، عن التعذيب والصعق والتحرش الذي تعرضت له لجين الهذلول داخل السجن، إلى جانب التهديدات بالقتل والاغتصاب.

وتساءل "ما هذه الكائنات التي تحكم البلاد اليوم؟.. أشباه الرجال والقتلة لم يستطيعوا أن يقدروا على أحد سوى النساء".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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