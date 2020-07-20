أصيب واعتقل عدد من الفلسطينيين في إسرائيل (فلسطينيو الداخل)، الأحد، إثر قمع الشرطة في يافا وقفة منددة بتجريف بلدية تل أبيب مقبرة الإسعاف الإسلامية بالمدينة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مئات الفلسطينيين تظاهروا رفضاً لاستمرار بلدية يافا في تجريف مقبرة الإسعاف الإسلامية. وأضافت الصحيفة أن الشرطة الإسرائيلية اعتبرت التظاهرة "غير قانونية".

ووفق الصحيفة قمعت الشرطة المسيرة حيث اعتقلت 4 فلسطينيين، في حين أصيب آخرون (لم تحدد عددهم) من جراء الاعتداء عليهم بالأيدي والهراوات، وتعرض بعضهم للغاز المسيل للدموع.

وأطلق المشاركون في المسيرة هتافات منددة بالاعتداء على مقبرة الإسعاف مرددين "الله أكبر".

وتقع مقبرة الإسعاف شمالي مدينة يافا، ويعود عمرها إلى مئات السنين.

وتخطط بلدية تل أبيب لبناء مركز للمشردين مكان المقبرة، لكن محكمة إسرائيلية أوقفت في يونيو/حزيران الماضي تجريف البلدية للمقبرة، إلا أن المواطنين الفلسطينيين يطالبون بإلغاء مشروع إقامة مبنى على أرض المقبرة نهائياً، وخرجوا في تظاهرات عديدة تأكيداً لذلك.