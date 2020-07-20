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ناطق عسكري لـTRTعربي يؤكد أن الحسم في سرت اقترب والخزي يلاحق الذين استجدوا السيسي، وضحايا تفجير أعزاز السورية يرتفع إلى 5 قتلى و 85 جريحاً مدنياً

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ناطق عسكري لـTRTعربي: الحسم في سرت اقترب والخزي يلاحق الذين استجدوا السيسي

قال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب مصطفى المجعي، الأحد، إن وصول تعزيزات عسكرية لمحيط مدينة سرت، يحمل رسالة واضحة بأن حكومة الوفاق وغرفة عمليات بركان الغضب جادتان في مسألة تحرير سرت والجفرة والحقول النفطية.[TRT عربي]

وفيما يتعلق بالتدخل المصري في الشأن الليبي، قال المجعي إن الذين اجتمعوا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، "سيلحق بهم الخزي والعار، وهذه الزيارة لا قيمة لها لأن إرادة الشعب الليبي تظهر بالميادين كما سبق ورأينا". [TRT عربي]

ارتفاع ضحايا تفجير أعزاز السورية إلى 5 قتلى و 85 جريحاً مدنياً

ارتفع عدد ضحايا تفجير سيارة مفخخة في قرية سجو قرب مدينة أعزاز شمالي سوريا إلى 5 قتلى و85 جريحاً من المدنيين.[TRT عربي]

وفي وقت سابق الأحد، انفجرت قنبلة مزروعة بسيارة تابعة لقوات الجيش الوطني السوري في مركز مدينة عفرين، أسفرت عن إصابة 13 شخصاً.[TRT عربي]