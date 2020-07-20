سياسة
2 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 20 يوليو/تموز 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 20 يوليو/تموز 2020
ناطق عسكري أكد لـTRTعربي أن الحسم في سرت اقترب  / AA
20 يوليو 2020

أهم الأحداث:

ناطق عسكري لـTRTعربي يؤكد أن الحسم في سرت اقترب والخزي يلاحق الذين استجدوا السيسي، وضحايا تفجير أعزاز السورية يرتفع إلى 5 قتلى و 85 جريحاً مدنياً

الجديد علىTRTعربي:

بعد تصريحات السيسي.. هل تُقرع طبول حرب إقليمية في ليبيا؟

سد النهضة.. كيف تعبث إسرائيل بمياه النيل وما مصلحتها من دعم إثيوبيا؟

شاهد!

هل يتورّط الجيش المصري عسكرياً في ليبيا؟

ناطق عسكري لـTRTعربي: الحسم في سرت اقترب والخزي يلاحق الذين استجدوا السيسي

قال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب مصطفى المجعي، الأحد، إن وصول تعزيزات عسكرية لمحيط مدينة سرت، يحمل رسالة واضحة بأن حكومة الوفاق وغرفة عمليات بركان الغضب جادتان في مسألة تحرير سرت والجفرة والحقول النفطية.[TRT عربي]

وفيما يتعلق بالتدخل المصري في الشأن الليبي، قال المجعي إن الذين اجتمعوا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، "سيلحق بهم الخزي والعار، وهذه الزيارة لا قيمة لها لأن إرادة الشعب الليبي تظهر بالميادين كما سبق ورأينا". [TRT عربي]

ارتفاع ضحايا تفجير أعزاز السورية إلى 5 قتلى و 85 جريحاً مدنياً

ارتفع عدد ضحايا تفجير سيارة مفخخة في قرية سجو قرب مدينة أعزاز شمالي سوريا إلى 5 قتلى و85 جريحاً من المدنيين.[TRT عربي]

وفي وقت سابق الأحد، انفجرت قنبلة مزروعة بسيارة تابعة لقوات الجيش الوطني السوري في مركز مدينة عفرين، أسفرت عن إصابة 13 شخصاً.[TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us