ارتفع عدد ضحايا تفجير سيارة مفخخة في قرية سجو قرب مدينة أعزاز شمالي سوريا، إلى 5 قتلى و85 جريحاً من المدنيين.

وأكدت مصادر أمنية لوكالة الأناضول، نقل 15 مصاباً إلى المستشفيات التركية بولاية كليس، وصفت إصاباتهم بالحرجة.

وأشارت المصادر إلى أنّ حياة بعض المصابين في خطر نظرا لجراحهم الخطيرة.

كانت الأرقام الأولية قد أكدت مقتل 4 وإصابة 20 آخرين.

وفي وقت سابق الأحد، انفجرت قنبلة مزروعة بسيارة تابعة لقوات الجيش الوطني السوري، في مركز مدينة عفرين، أسفرت عن إصابة 13 شخصاً.

ويستهدف إرهابيو PKK/YPG بشكل متكرر عفرين والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني السوري، انطلاقاً من مدينة تل رفعت التي يسيطر عليها التنظيم.

وتأتي هجمات التنظيم الإرهابي رغم الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان التركي والروسي، في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، وينص على إخراج جميع عناصر التنظيم وأسلحتهم من منطقتي منبج وتل رفعت (بمحافظة حلب).

وفي مارس/آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، من تحرير منطقة عفرين من قبضة PKK/YPG ، الذي سيطر عليها لـ6 سنوات، وذلك ضمن عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوماً بعد انطلاقها في 20 يناير/كانون الثاني.