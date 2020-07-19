قال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب مصطفى المجعي، الأحد، إن وصول تعزيزات عسكرية لمحيط مدينة سرت، يحمل رسالة واضحة بأن حكومة الوفاق وغرفة عمليات بركان الغضب جادة في مسألة تحرير سرت والجفرة والحقول النفطية.

وأضاف في سياق مقابلة مع TRT عربي أن "لا خطوط حمراء نرسمها، إلا ما يرسمه الليبيون أنفسهم".

وأوضح المجعي أنه "مع بدء وصول التعزيزات لمحيط سرت يمكن القول إن الحسم قد اقترب بالفعل، إذ نعمل منذ أيام على تجهيز القوات إلى ما بعد سرت من أجل تأمينها".

وأشار إلى أن القضية ليست "قضية دخول عسكري فحسب، بل هي مسألة مساحات جغرافية كبيرة تتمثل بمساحات بالصحراء ونحتاج لتأمين تلك المناطق ما بعد تحرير المدن، وكل الخطط العسكرية اكتملت وبالقريب جداً سيتخذ التوقيت المناسب للبدء في العملية".

وقال إن "داعمي خليفة حفتر سينسحبون حال أحكموا العقل، لأن المعركة محسومة كما حسمناها في جنوب طرابلس والغرب الليبي، ونحن عازمون على حسم معركة سرت ولن تكون أصعب من المعارك التي سبقتها".

ولفت إلى أن المعركة لن تكون كبيرة حال بقاء مليشيات حفتر وحدها، "لكن ستكون معارك في حال بقاء المرتزقة السوريين والجنجويد وفاغنر، لكننا اتخذنا قراراً بدخول سرت وسنخوض المعركة مهما كان لأن سرت منطقة ليبية ولن يمنع أياً من كان الحكومة من بسط سيطرتها على المدينة".

في سياق متصل، أكد المجعي أن الاشتباكات بين الموالين لحفتر في منطقة الهلال النفطي سببها ضعف القيادة لديهم، مشيراً إلى أن هزائم “المجرم” حفتر في جنوب طرابلس والغرب الليبي ارتدت عليه في باقي المناطق، "والأيام سوف تثبت هشاشة المكوّن غير المتجانس للقوات التي تقاتل إلى جانبه، بل هناك مصالح مختلفة والتنازع بينهم وصل لحد الاشتباك المباشر بينهم بالأسلحة الثقيلة".

وفيما يتعلق بالتدخل المصري في الشأن الليبي، قال المجعي إن الذين اجتمعوا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، "سيلحق بهم الخزي والعار، وهذه الزيارة لا قيمة لها لأن إرادة الشعب الليبي تظهر بالميادين كما سبق ورأينا".

وأضاف "السيسي خذل أصلاً الذين ذهبوا لاستجدائه حين قال إن الحل في ليبيا عسكري"، مشيراً إلى أن الرئيس المصري "حاول تصدير فقاعات إعلامية حول استعداد جيش بلاده للتدخل في ليبيا، وأنا اعتقد أنهم ليسوا أغبياء كي يورطوا أنفسهم في حرب داخل ليبيا لأن المعركة محسومة أمام إرادة الليبيين".

وقال إن "سرت والجفرة هي مجرد عملية مرحلية، والهدف الأساسي هو القضاء على التمرد وبسط السيطرة على كامل تراب الوطن".