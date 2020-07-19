ارتفعت وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، الأحد، إلى 142 ألفاً و883، عقب تسجيل 803 وفيات جديدة.

ووفقاً لأحدث معطيات موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس، سجلت البلاد 64 ألفاً و329 إصابة بالفيروس لترتفع الحصيلة إلى 3 ملايين و885 ألفاً و430.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمتي إصابات ووفيات كورونا عالمياً، تليها في الوفيات البرازيل وبريطانيا وفي الإصابات، البرازيل والهند.

وحتى عصر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 14 مليوناً و468 ألفاً، توفي منهم أكثر من 605 آلاف، وتعافى ما يزيد على 8 ملايين و649 ألفاً، وفق "worldometer".

12000 حالة في فلوريدا

سجلت ولاية فلوريدا ما يزيد على 12000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، وهو اليوم الخامس على التوالي الذي تعلن فيه الولاية الأمريكية ما يزيد على 10000 إصابة جديدة.

وسجلت فلوريدا 89 حالة وفاة جديدة اليوم لتتجاوز حصيلة الوفيات بالولاية 500 حالة، أو زيادة بنسبة 78%، خلال الأسبوعين الماضيين مقارنة بالأسبوعين السابقين لهما.