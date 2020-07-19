سياسة
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وفيات فيروس كورونا تلامس الـ143 ألفاً في الولايات المتحدة الأمريكية
وفقاً لأحدث معطيات موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا فيروس كورونا، سجلت البلاد 803 وفيات جديدة جراء الفيروس، ليقترب عدد الوفيات من 143 ألفاً. فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 3 ملايين و885 ألفاً و430.
وفيات فيروس كورونا تلامس الـ143 ألفاً في الولايات المتحدة الأمريكية
تتصدر الولايات المتحدة قائمتي إصابات ووفيات كورونا عالمياً، تليها في الوفيات البرازيل وبريطانيا وفي الإصابات، البرازيل والهند / Reuters
19 يوليو 2020

ارتفعت وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، الأحد، إلى 142 ألفاً و883، عقب تسجيل 803 وفيات جديدة.

ووفقاً لأحدث معطيات موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس، سجلت البلاد 64 ألفاً و329 إصابة بالفيروس لترتفع الحصيلة إلى 3 ملايين و885 ألفاً و430.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمتي إصابات ووفيات كورونا عالمياً، تليها في الوفيات البرازيل وبريطانيا وفي الإصابات، البرازيل والهند.

وحتى عصر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 14 مليوناً و468 ألفاً، توفي منهم أكثر من 605 آلاف، وتعافى ما يزيد على 8 ملايين و649 ألفاً، وفق "worldometer".

12000 حالة في فلوريدا

سجلت ولاية فلوريدا ما يزيد على 12000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، وهو اليوم الخامس على التوالي الذي تعلن فيه الولاية الأمريكية ما يزيد على 10000 إصابة جديدة.

وسجلت فلوريدا 89 حالة وفاة جديدة اليوم لتتجاوز حصيلة الوفيات بالولاية 500 حالة، أو زيادة بنسبة 78%، خلال الأسبوعين الماضيين مقارنة بالأسبوعين السابقين لهما.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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