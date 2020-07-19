سياسة
2 دقيقة قراءة
واشنطن.. وثائق دبلوماسية حول تورط مختبر ووهان في تسرب كورونا
ساعدت وثائق يعود تاريخها إلى عام 2018 في انتشار مزاعم أن فيروس كورونا بدأ من مختبر ووهان في الصين، إذ كشفت وزارة الخارجية الأمريكية فحوى بعض المراسلات الدبلوماسية التي تدور حول وضع المختبر قبل جائحة كورونا.
واشنطن.. وثائق دبلوماسية حول تورط مختبر ووهان في تسرب كورونا
توجه واشنطن اتهامات مستمرة إلى مختبر ووهان باحتمالية تسرب فيروس كورونا منه / AP
19 يوليو 2020

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية فحوى بعض المراسلات الدبلوماسية التي تدور حول وضع مختبر ووهان في الصين قبل جائحة كورونا، وساعدت على انتشار مزاعم أن الفيروس بدأ من هناك.

وتقدم هذه المراسلات التي تعود إلى عام 2018، وسُرّب بعضها في وقت سابق العام الجاري، أرضية للمزاعم غير المثبتة بالأدلة من مسؤولين بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والكونغرس، بأن "فيروس كورونا ربما هرب من المختبر الذي يقع في قلب منطقة نشأة الفيروس"، حسبما نقلت شبكة CNN الأمريكية الأحد.

وجاء في إحدى هذه المراسلات الدبلوماسية: "نقص حقيقي في عدد التقنيين والمحققين المدربين بصورة جيدة والذين يُحتاج إليهم في إدارة هذا المختبر".

فيما احتوت مراسلة أخرى بتاريخ أبريل/نيسان 2018 على أن "الخبراء الفرنسيين قدّموا توجيهات وتدريبات حول السلامة البيولوجية للمختبر".

وبالتزامن مع بداية تفشي جائحة كورونا مطلع العام الجاري، صرح الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته مايك بومبيو بأنهما اطّلعا على أدلة تشير إلى ارتباط فيروس كورونا بمختبر ووهان الصيني.

وقال بومبيو في منتصف مايو/آيار الماضي: "نعلم أن تفشي كورونا بدأ في ووهان، ولكننا لا نعلم من أين أو عن طريق مَن، وهذه أمور هامة".

وتجاوز عدد مصابي كورونا عالمياً حتى صباح الأحد 14 مليوناً و440 ألف، توُفّي منهم أكثر من 605 آلاف، وتعافى ما يزيد على 8 ملايين و625 ألفاً، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us