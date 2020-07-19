سياسة
2 دقيقة قراءة
مسؤول ماليزي ينتقد مواقف الغرب حيال إعادة تركيا فتح آيا صوفيا للصلاة
انتقد مبعوث رئيس الوزراء الماليزي إلى الشرق الأوسط، مواقف بعض الدول الغربية من إعادة تركيا فتح آيا صوفيا للصلاة، قائلاً إنها لا تزال غارقة في الإسلاموفوبيا التي اختلقتها، مؤكداً أن الدول نفسها التزمت الصمت أمام خطط إسرائيل لهدم المسجد الأقصى بالقدس.
مسؤول ماليزي ينتقد مواقف الغرب حيال إعادة تركيا فتح آيا صوفيا للصلاة
تركيا أعادت فتح آيا صوفيا للصلاة بعد قرار المحكمة العليا التركية إلغاء قرار تحويله من مسجد إلى متحف عام 1934 / Getty Images
19 يوليو 2020

انتقد مبعوث رئيس الوزراء الماليزي الخاص إلى الشرق الأوسط عبد الهادي أوانج، مواقف بعض الدول الغربية من إعادة تركيا فتح آيا صوفيا للصلاة.

وقال أوانج، رئيس الحزب الإسلامي الماليزي، في بيان: "بعض الدول الغربية التي يجب أن تكون مدافعة عن العلمانية، لا يزال غارقاً في الإسلاموفوبيا التي اختلقتها".

وأضاف أوانج أن هذه الدول التزمت الصمت حيال مخططات إسرائيل لهدم المسجد الأقصى في القدس.

وتابع: "الآن نرى هذه الدول تحتجّ على إعادة فتح آيا صوفيا للعبادة، يريدون أن يكون آيا صوفيا كنيسة"، مؤكداً أن آيا صوفيا استُخدم لنحو 500 عام مسجداً أساسياً في مدينة إسطنبول، وأن بناء عديد من المساجد التاريخية في إسطنبول مُستوحىً من آيا صوفيا.

وفي 10 يوليو/تموز الجاري ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1934 الذي قضى بتحويل آيا صوفيا من مسجد إلى متحف.

وبعد يومين أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، خلال زيارته آيا صوفيا، أن الصلوات الخمس ستُقام يومياً في المسجد بانتظام، اعتباراً من 24 يوليو/تموز الجاري.

وآيا صوفيا صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة السلطان أحمد بإسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة مسجداً، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهمّ المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us