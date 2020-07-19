سياسة
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آية قرآنية وصورة لمسجد تركي توقعان شركة سعودية بأزمة
نشرت شركة سعودية اعتذاراً عن نشرها آية قرآنية مرفقة بصورة لمسجد السطان أحمد في مدينة إسطنبول التركية، غردت بها على حسابها على تويتر، بعد تعرضها لهجوم شديد من سعوديين بسبب صورة مسجد السلطان أحمد في تركيا.
آية قرآنية وصورة لمسجد تركي توقعان شركة سعودية بأزمة
نشرت شركة سعودية اعتذاراً عن نشرها آية قرآنية مرفقة بصورة لمسجد السطان أحمد بإسطنبول / Getty Images
19 يوليو 2020

نشرت شركة سعودية اعتذاراً عن نشرها آية قرآنية غردت بها على حسابها على تويتر، مرفقة بصورة لمسجد السطان أحمد في مدينة إسطنبول التركية.

وتقدمت شركة التوكيلات العالمية للسيارات السعودية UMA، الجمعة بالاعتذار عن تغريدة نشرتها بعد تعرضها لهجوم شديد من سعوديين.

وشاركت الشركة عبر حسابها، صورة لمسجد السلطان أحمد الموجود في تركيا مع الآية القرآنية: "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً".

وعقب تعرُّضها للهجوم مسحت الشركة التغريدة السابقة متبعة ذلك بتغريدة اعتذار قالت فيها: "تودّ التوكيلات العالمية للسيارات أن تعتذر عن منشورها غير المقصود اليوم".

وأضافت: "اللهم احفظ مملكتنا الغالية واحفظ مليكنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ووليّ عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز".

وربطت حسابات سعودية بين اختيار الشركة لصورة مسجد السلطان أحمد في إسطنبول، وإعادة فتح مسجد آيا صوفيا، إذ اعتبروا ذلك تمجيداً لتركيا وللخطوة الأخيرة.

وفي تعليقه على هذا الهجوم قال الأكاديمي السعودي سعيد بن ناصر الغامدي في تويتر: "خبال يشبه الخيال، شركة التوكيلات العالمية للسيارات نشرت صورة لمسجد في إسطنبول ومعه آية من القرآن، فشمرت الأذرع الذبابية عن حملة لا تدلّ إلا على سفه الآمر والمأمور، مما اضطرّ الشركة إلى حذف التغريدة والاعتذار عنها، علماً أن الشركة نشرت من قبل مثل هذه الصورة لمسجد في الإمارات".

فيما قال المغرد سعد التركماني رداً على تغريدة الاعتذار: "ما العيب؟ نشر صورة لبيت من بيوت الله؟ لو رأى يهودي هذه الصورة ما فعل فعلتكم! يغيظكم مسجد؟".

فيما اعتبر المغردون السعوديون التغريدة التي نشرها الحساب، مسيئة لأنها تتضمن صورة لمسجد تركي، وطالبوا بمقاطعة الشركة وفصل ومعاقبة الموظف المسؤول عن التغريدة، فيما طالب آخرون بإغلاقها وتسريح العاملين فيها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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