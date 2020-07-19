سياسة
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تركيا تتولى قيادة المهامّ البحرية في خليج عدن
قالت وزارة الدفاع التركية إنها تتولى قيادة المهامّ المشتركة "CTF-151" لمكافحة القرصنة في خليج عدن، وقبالة سواحل الصومال في المحيط الهندي، في الفترة من 25 يونيو/حزيران الماضي حتى 10 ديسمبر/كانون الأول 2020.
تركيا تتولى قيادة المهامّ البحرية في خليج عدن
تركيا تتولى قيادة قوات المهامّ المشتركة "CTF-151" لمكافحة القرصنة في خليج عدن / Reuters
19 يوليو 2020

ترأست تركيا قيادة قوات المهام المشتركة "CTF-151" لمكافحة القرصنة في خليج عدن، وقبالة سواحل الصومال في المحيط الهندي.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان السبت، أنها تتولى قيادة المهام المشتركة في الفترة من 25 يونيو/حزيران الماضي، حتى 10 ديسمبر/كانون الأول 2020.

وأوضح البيان أن قوات المهام المشتركة تتضمن 13 عنصراً من الولايات المتحدة والبرازيل والبحرين وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية والكويت وباكستان وعُمان.

وأشار إلى أن البحرية التركية سترسل فرقاطة إلى خليج عدن في سبتمبر/أيلول المقبل.

ومنذ 25 فبراير/شباط 2009 تشارك القوات البحرية التركية في قوة المهامّ المشتركة الدولية لمحاربة القرصنة في المنطقة، وسبق لها أن ترأست قيادتها 5 مرات.

والقوات البحرية المشتركة هي تحالف متعدد الجنسيات تأسس في فبراير/شباط 2002، يهدف إلى تعزيز الأمن بمكافحة القرصنة والإرهاب في مياه الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وتشمل البحر الأحمر والخليج العربي وخليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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