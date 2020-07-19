سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 19 يوليو/تموز 2020
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خلاصات من TRT عربي: 19 يوليو/تموز 2020
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد أن السيارة التركية محلية الصنع ستكون رمزاً لنهضة بلاده / AA
19 يوليو 2020

أهم الأحداث:

الرئيس التركي يعتبر السيارة التركية محلية الصنع رمزاً لنهضة بلاده، والعالم يسجل مليون إصابة بكورونا خلال 100 ساعة والوفيات تتخطى 600 ألف.

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    أردوغان: السيارة التركية رمز نهضتنا على الرغم من محاولات المحبطين

      أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن السيارة التركية محلية الصنع ستكون رمزاً لنهضة بلاده، رغم من سماهم "لوبي الخائفين" من الذين يحبطون عزيمة الشعب. [الأناضول]

      جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان السبت، بمناسبة بدء بناء مصنع السيارة التركية "TOGG"، في ولاية بورصا غربي البلاد. [الأناضول]

      وأشار أردوغان إلى أن "لوبي الخائفين لم يهدأ بتاتاً في محاولة إبقاء تركيا تابعة للخارج، بإحباط الهمم من خلال ممارسة دعاية بأن تركيا لن تتمكن من صناعة السيارة وبيعها". [TRT عربي]

      العالم يسجل مليون إصابة بكورونا خلال 100 ساعة والوفيات تتخطى 600 ألف

        ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم الجمعة ليصل إلى 14 مليوناً و216 ألفاً و235 إصابة، فيما تخطى عدد الوفيات 600 ألف، حسب موقع "Worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس. [TRT عربي]

        وللمرة الأولى سُجلت مليون حالة إصابة في أقل من 100ساعة. [TRT عربي]

        وسُجلت أول حالة إصابة بكورونا في الصين في أوائل يناير/كانون الثاني، واستغرق الوصول إلى مليون حالة ثلاثة أشهر. [TRT عربي]

        فيما قفزت حالات الإصابة من 13 مليون حالة، سُجلت في 13 يوليو/تموز، إلى 14 مليون حالة خلال أربعة أيام فقط. [TRT عربي]

        مصدر:TRT عربي - وكالات
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