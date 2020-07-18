سياسة
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إصابات كورونا في تركيا دون الألف لليوم الخامس على التوالي
أفادت وزارة الصحة التركية بأن عدد إصابات فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في تركيا، انخفض لليوم الخامس على التوالي إلى ما دون الألف، بعد أكثر من شهر سُجِّلت خلاله أكثر من ألف إصابة يومياً.
إصابات كورونا في تركيا دون الألف لليوم الخامس على التوالي
عدد غصابات كورونا في تركيا ينخفض إلى ما دون الألف لليوم الخامس على التوالي / AA
18 يوليو 2020

يواصل عدد إصابات فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في تركيا، الانخفاض لليوم الخامس على التوالي إلى ما دون الألف، بعد أكثر من شهر سُجِّلت خلاله أكثر من ألف إصابة يومياً.

وحسب معطيات وزارة الصحة التركية السبت، سجّلت البلاد 918 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 218 ألفاً و717.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و475 إثر تسجيل 17 حالة جديدة.

وتماثل 1179 مريضاً للشفاء من الفيروس، لتصبح حصيلة المتعافين 201 ألف و13.

وأًجري خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 40 ألفاً و943 فحصاً للكشف عن كورونا، ليرتفع إجمالي الفحوصات إلى 4 ملايين و232 ألفاً و67.

وتعليقاً على الأرقام، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه في تغريدة، إن "عدد الإصابات انخفض بـ90 منذ آخر مرة سجلنا فيها إصابات تفوق الألف".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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