أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، انطلاق أعمال بناء مصنع إنتاج أول سيارة كهربائية محلية، بولاية بورصة غربي البلاد.

جاء ذلك في تغريدة نشرها حساب رسمي للرئيس التركي على تويتر، مرفقة بصورة لأول سيارة كهربائية مصنوعة محلياً "TOGG".

وأرفق الحساب الصورة، بالتعليق: "اليوم ينطلق بناء مرافق هندسة وتصميم وإنتاج أول سيارة كهربائية محلية ووطنية بقضاء غيمليك".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشفت تركيا عن ميلاد أول سيارة وطنية، مُصنّعة بإمكانات محلية خالصة، على أن تدخل الخدمة وتسير في شوارع البلاد خلال 3 سنوات.

ويوفِّر المصنع فرص عمل لـ4 آلاف و323 شخصاً، بينهم 300 من أصحاب المؤهلات، بطاقة إنتاجية سنوية قدرها 175 ألف سيارة من 5 أنواع مختلفة.