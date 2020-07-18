سياسة
1 دقيقة قراءة
أردوغان يعلن البدء في بناء مصنع أول سيارة تركية
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، انطلاق أعمال بناء مصنع إنتاج أول سيارة كهربائية محلية، بولاية بورصة التركية. وكانت تركيا قد كشفت عن ميلاد أول سيارة وطنية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
أردوغان يعلن البدء في بناء مصنع أول سيارة تركية
الرئيس التركي يعلن البدء في إنشاء مصنع لإنتاج أول سيارة تركية إلكترونية بإمكانات محلية / AA
18 يوليو 2020

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، انطلاق أعمال بناء مصنع إنتاج أول سيارة كهربائية محلية، بولاية بورصة غربي البلاد.

جاء ذلك في تغريدة نشرها حساب رسمي للرئيس التركي على تويتر، مرفقة بصورة لأول سيارة كهربائية مصنوعة محلياً "TOGG".

وأرفق الحساب الصورة، بالتعليق: "اليوم ينطلق بناء مرافق هندسة وتصميم وإنتاج أول سيارة كهربائية محلية ووطنية بقضاء غيمليك".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشفت تركيا عن ميلاد أول سيارة وطنية، مُصنّعة بإمكانات محلية خالصة، على أن تدخل الخدمة وتسير في شوارع البلاد خلال 3 سنوات.

ويوفِّر المصنع فرص عمل لـ4 آلاف و323 شخصاً، بينهم 300 من أصحاب المؤهلات، بطاقة إنتاجية سنوية قدرها 175 ألف سيارة من 5 أنواع مختلفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us