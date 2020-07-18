سياسة
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العالم يسجل مليون إصابة بكورونا خلال 100 ساعة والوفيات تتخطى 600 ألف
للمرة الأولى سجل العالم مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال أقل من أربعة أيام فقط لتقفز حالات الإصابة من 13 مليون حالة، والتي سجلت في 13 يوليو/تموز، إلى 14 مليون حالة.
العالم يسجل مليون إصابة بكورونا خلال 100 ساعة والوفيات تتخطى 600 ألف
تصدرت الولايات المتحدة دول العالم بعدد الوفيات، بتسجيلها 142 ألفا و65 حالة / AA
18 يوليو 2020

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، ليصل إلى 14 مليوناً و216 ألفاً و235 إصابة، الجمعة. بينما تخطى عدد الوفيات 600 ألف، بحسب موقع "Worldometer" المتخصص برصد إحصاءات الفيروس.

وللمرة الأولى جرى تسجيل مليون حالة إصابة في أقل من 100ساعة.

وسُجلت أول حالة إصابة بكورونا في الصين في أوائل يناير/كانون الثاني واستغرق الوصول إلى مليون حالة ثلاثة أشهر.

فيما قفزت حالات الإصابة من 13 مليون حالة، والتي سجلت في 13 يوليو/تموز، إلى 14 مليون حالة خلال أربعة أيام فقط.

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم بعدد الوفيات، بتسجيلها 142 ألفاً و65 حالة.

وحلت البرازيل في المرتبة الثانية بـ77 ألفاً و932، ثم بريطانيا بـ45 ألفاً و233. وجاءت المكسيك رابعة بـ38 ألفاً و 310 حالات وفاة، ثم إيطاليا بـ 35 ألفاً و28.

وفي المرتبة السادسة حلت فرنسا بـ30 ألفاً و152، تبعتها إسبانيا بـ 28 ألفاً و420. فيما حلت الهند ثامناً بـ26 ألفاً و395، تلتها إيران بـ13 ألفاً و979 وفاة، ثم بيرو بـ12 ألفاً و799.

وقارب عدد المتعافين من الفيروس 8.5 مليون شخص حول العالم، بحسب الموقع نفسه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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