اتهمت جماعة الحوثي السبت، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بالمساهمة في إطالة أمد الحرب في اليمن، وأنه بات منخرطاً مع التحالف العربي.

جاء ذلك في تغريدة للمتحدث باسم الجماعة ورئيس وفدها المفاوض محمد عبد السلام، نشرها عبر حسابه على تويتر.

وقال عبد السلام إنه "من حديثه الأخير (لم يحدده) يتضح أن مبعوث الأمم المتحدة (إلى اليمن مارتن غريفيث) قد انفصل عن مهمته، وما تتطلب من حيادية وإنصاف".

واعتبر عبد السلام أن "غريفيث بات منخرطاً مع قوى العدوان (التحالف العربي) على اليمن، متبنياً موقفهم بشكل كامل".

وقال إن غريفيث "يساهم بذلك في إطالة الحرب العدوانية العبثية، ويغطي على آثار الحصار الظالم".

وأردف عبد السلام بأن "هذا التعاطي السلبي (من غريفيث) يجعل من صاحبه جزءاً من المشكلة"، دون التطرق إلى تفاصيل أخرى.

ولم يصدر على الفور تعليق من المبعوث الأممي الذي سبق وشدّد على أنه ومكتبه يعملان بشكل دؤوب ومحايد من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي ينهي أزمة البلاد.

ومساء الأربعاء قال غريفيث، إن جماعة الحوثي سحبت الأموال المخصصة لرواتب الموظفين التي حُصّلت من عائدات ميناء الحديدة غربي البلاد.

ومنذ 2019 جرت ترتيبات برعاية أممية لتخصيص عائدات ميناء الحديدة المحصلة من عائدات الجمارك، والوقود وغيرها من السلع، عبر فتح حساب في البنك المركزي بـ"الحديدة"، لسداد رواتب موظفي الخدمة المدنية في المحافظة وباقي مناطق اليمن.

وتشهد العلاقة بين الحوثيين والمبعوث الأممي توتراً، إذ رفضوا مقابلته في العاصمة العمانية مسقط مطلع الشهر الجاري، بعد أن عقد سلسلة مباحثات في العاصمة السعودية الرياض شملت مسؤولين يمنيين وآخرين من المملكة.

وأفاد مصدر أممي للأناضول في حينه، بأن وفد الحوثيين رفض للمرة الأولى مقابلة غريڤيث احتجاجاً على تصاعد الضربات الجوية السعودية ضدّ الجماعة في صنعاء ومناطق متفرقة من اليمن.

ومنذ سنوات تبذل الأمم المتحدة جهوداً دبلوماسية متكررة، بهدف التوصل إلى حلّ سياسي للأزمة، غير أنها لم تفلح حتى اليوم في تحقيق أي تقدم ملموس على الأرض.