سياسة
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الرئيس الإيراني: 25 مليون إيراني أُصيبوا بكورونا و35 مليوناً مهدَّدون
أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن نحو 25 مليوناً من مواطنيه أصيبوا بفيروس كورونا، فيما يواجه 35 مليوناً آخرون خطر الإصابة خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أن الفيروس أسفر عن وفاة نحو 14 ألف إيراني حتى الآن.
الرئيس الإيراني: 25 مليون إيراني أُصيبوا بكورونا و35 مليوناً مهدَّدون
الرئيس الإيراني يؤكدأن نحو 25 مليون إيراني أصيبوا بفيروس كورونا / Reuters
18 يوليو 2020

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت، إن نحو 25 مليوناً من مواطنيه أصيبوا بفيروس كورونا، فيما يواجه 35 مليوناً آخرون خطر الإصابة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا بالعاصمة طهران، قال فيه إن تقديرات وزارة الصحة الإيرانية تفيد بإصابة نحو 25 مليون إيراني بالفيروس حتى الآن.

وأردف بأن 30-35 مليوناً آخرين يواجهون خطر الإصابة بالفيروس خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أن الفيروس أسفر عن وفاة نحو 14 ألف إيراني حتى الآن، ونقل أكثر من 200 ألف مصاب إلى المشافي.

ولفت روحاني إلى أن خطر تفشّي الفيروس ما زال قائماً، محذراً من تضاعف أعداد المصابين في الفترة المقبلة، ودعا المواطنين إلى المساهمة في مكافحة كورونا من خلال التزام التدابير الوقائية.

وحسب الإحصائيات الأخيرة، سجّلت إيران 269 ألفاً و440 إصابة بكورونا، و13 ألفاً و791 وفاة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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