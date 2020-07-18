سياسة
3 دقيقة قراءة
تحقيق قضائي في فرنسا بحق ولي عهد أبو ظبي على خلفية "أعمال تعذيب" باليمن
يواجه وليّ عهد أبو ظبي محمد بن زايد المتهَم بـ"التواطؤ في أعمال تعذيب" في سياق الحرب على اليمن، تحقيقاً في فرنسا منذ نهاية 2019، يقوده قاضٍ في باريس.
تحقيق قضائي في فرنسا بحق ولي عهد أبو ظبي على خلفية "أعمال تعذيب" باليمن
تحقيق قضائي في فرنسا بحق ولي عهد أبو ظبي على خلفية حرب اليمن / Reuters
18 يوليو 2020

يواجه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، المتهم بـ"التواطؤ في أعمال تعذيب" في سياق الحرب على اليمن، تحقيقاً في فرنسا منذ نهاية 2019، يقوده قاضٍ في باريس.

ووفقاً لعدة مصادر مطلعة على الملف، فإنّ تحقيقاً أولياً بحقه فُتِح في أكتوبر/تشرين الأول 2019 إثر تقديم دعويين قضائيتين، إحداهما عن طريق الادعاء بالحق المدني في أثناء زيارته الرسمية لباريس في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وتسمح الشكاوى عن طريق الادعاء بالحق المدني بفتح تحقيق بشكل شبه آليّ وتعيين قاضي تحقيق لتولي الأبحاث.

ويمكن للقضاء الفرنسي متابعة أكثر الجرائم خطورة استناداً إلى مبدأ "الوكالة القضائية الدولية"، وذلك خلال وجود المعنيين بها في الأراضي الفرنسية.

غير أنّ الحصانة الدبلوماسية لبن زايد لا تزال تطرح إشكالاً، وينبغي أن يبتّ بها قاضي التحقيق.

وخلال زيارته لفرنسا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بحث محمد بين زايد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في الشرق الأوسط، بخاصة الوضع في اليمن.

وكانت الإمارات انخرطت في تحالف إلى جانب السعودية ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء منذ 2014.

وقال محامي المدعين جوزيف بريهام لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "وكلائي يرحبون بفتح تحقيق ويعلّقون آمالاً كبرى على العدالة الفرنسية".

ويدافع بريهام عن ستة يمينيين أودعوا دعوى عن طريق الادعاء بالحق المدني لدى كبير قضاة التحقيق في قطب الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس.

تعذيبفيمراكزاحتجاز

واشتكى المدّعون من أعمال تعذيب ارتُكبت في مراكز احتجاز باليمن تسيطر عليها قوات مسلحة إماراتية.

وروى أحد المدعين أنّه سُجن فيما كان يعمل على الإفراج عن معتقلين وقفتهم قوات إماراتية. وقال إنّه وُضع في "حفرة بحجم برميل لـ48 ساعة، فيما كانت يداه ورجلاه مقيدة بسلاسل حديدية".

وأضاف أنّه بعد ذلك "عُرّي وعُلّق من يديه في سقف لعدة ساعات"، وتَعرّض لصعقات كهربائية وإطفاء أعقاب سجائر في جسده، وفق نص الدعوى.

وجاء في النص أن محمد بن زايد، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة للإمارات العربية المتحدة، "من المحتمَل أنه وفّر الوسائل وأعطى الأوامر بارتكاب هذه الانتهاكات".

وأودع ثلاثة قطريين دعوى أخرى أمام قطب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، لدى النيابة العامة الباريسية، وهي تدور حول "التواطؤ في أعمال تعذيب وإخفاء قسري".

وأكدوا أنّهم "اعتُقلوا وعُذّبوا على أيدي عناصر من أمن دولة الإمارات (...) بين فبراير/شباط 2013 ومايو/أيار 2015".

غير أنّ هذه الدعوى صُنّفت "دون متابعة" لاعتبار النيابة العامة أنه لا يقع ضمن اختصاصها إجراء تحقيقات.

وأدى النزاع في اليمن إلى سقوط عشرات آلاف القتلى، أغلبهم مدنيون. وقررت الإمارات، الحليف الرئيسي للسعودية، في يوليو/تموز 2019 تقليص حضورها العسكري في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us