سياسة
2 دقيقة قراءة
الاتحاد الأوروبي يندد بسياسة العقوبات التي تنتهجها إدارة ترمب
ندّد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بسياسة العقوبات التي تنتهجها الإدارة الأمريكية، وذلك بعد توعُّد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على شركاء مشروع "نورد ستريم-2" لمد خط أنابيب غاز روسي إلى ألمانيا، الذي تُعَد ألمانيا المستفيد الرئيسي منه.
الاتحاد الأوروبي يندد بسياسة العقوبات التي تنتهجها إدارة ترمب
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يندد بسياسة العقوبات التي تنتهجها الإدارة الأمريكية / Reuters
18 يوليو 2020

ندّد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة، بسياسة العقوبات التي تنتهجها الإدارة الأمريكية، معتبراً أنها تأتي بنتائج عكسية.

وقال بوريل في بيان صادر عنه خلال قمة أوروبية مخصصة لإنعاش الاقتصاد الأوروبي: "إنني قلق للغاية حيال الاستخدام المتزايد للعقوبات، أو تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات ضد الشركات والمصالح الأوروبية".

وأضاف: "كنا شاهدين على هذا المنحى المتنامي في حالات إيران وكوبا والمحكمة الجنائية الدولية، ومؤخراً (في حالة) مشروعي (نورد ستريم-2) و(تركستريم)".

كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تَوعَّد الأربعاء بفرض عقوبات على شركاء مشروع "نورد ستريم 2" لمد خط أنابيب غاز روسي إلى ألمانيا، وقال بومبيو في مؤتمر صحفي إن "الذين يشاركون في هذا المشروع (...) سيخضعون لمراجعة لفرض عواقب محتمَلة".

وندّدت ألمانيا، المستفيد الرئيسي من مشروع "نورد ستريم-2" بشدةٍ بالعقوبات، وكذلك الاتحاد الأوروبي، معتبرين أن ذلك يُعَدّ "تدخُّلاً" في الشؤون الأوروبية.

وذكّر بوريل بأنه "من حيث المبدأ فإن الاتحاد الأوروبي يعارض استخدام دولٍ أخرى العقوبات ضد الشركات الأوروبية التي تنفّذ أنشطة مشروعة"، مضيفاً أنه عندما توجد اختلافات في السياسة، يكون الاتحاد الأوروبي منفتحاً دائماً على الحوار، لكن هذا لا يمكن أن يحدث عند التهديد بفرض عقوبات.

وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول، صدّق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على قانون يفرض عقوبات على الشركات المرتبطة ببناء مشروع "نورد ستريم-2"، معتبراً أنّ هذا المشروع سيزيد اعتماد الأوروبيين على الغاز الروسي وسيعزّز بالتالي نفوذ موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us