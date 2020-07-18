قالت شركة تويتر السبت، إن عملية الاختراق الإلكتروني التي وقعت لأنظمتها الأسبوع الماضي أتاحت للمهاجمين تنزيل معلومات من نحو ثمانية حسابات، لكنها قالت إن كل تلك الحسابات ليست رسمية.

وأضافت الشركة أن المتسللين استهدفوا 130 حساباً وتمكنوا من تغيير كلمات المرور والسيطرة على 45 منها ونشر تغريدات من تلك الحسابات.

كان المخترقون دخلوا على أنظمة تويتر الداخلية للتسلل إلى حسابات شخصيات بارزة من بينها المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن ونجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والملياردير إيلون ماسك، واستغلوا تلك الحسابات في الحصول على مبالغ بالعملة الرقمية.

وتُظهِر سجلات تتبع صفقات العملات الرقمية المتاحة علناً أن المخترقين تلقوا مبالغ بتلك العملات تساوي أكثر من 100 ألف دولار.

ومن ضمن الشخصيات البارزة التي أمكن اختراق حساباتها مغني الراب الشهير كاني ويست ومؤسس شركة أمازون جيف بيزوس ورجل الأعمال وارن بافيت والمؤسس المشارك لمايكروسوفت بيل غيتس وحسابات شركتي أوبر وآبل.

وقالت تويتر في أحدث بياناتها إن المتسللين "احتالوا على عدد صغير من الموظفين" للحصول على أدوات دعم داخلي استخدموها في عملية الاختراق.

وذكرت الشركة أنها تحتفظ بسرية بعض التفاصيل لأنها تواصل التحقيق، وكررت أنها تعمل بالتعاون مع أصحاب الحسابات المتضررة.