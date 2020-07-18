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أردوغان يعتبر التدخل المصري في ليبيا غير شرعي والموقف الإماراتي قرصنة، والقادة الأوروبيون يبحثون خطة الإنعاش الاقتصادية.

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أردوغان: التدخل المصري في ليبيا غير شرعي والموقف الإماراتي قرصنة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التدخلات المصرية في الشأن الليبي غير شرعية، وإن موقف الإمارات قرصنة. [الأناضول]

وأكد أردوغان في تصريحات أدلى بها للصحفيين، عقب أدائه صلاة الجمعة في إسطنبول، أن تركيا ستواصل تحمل المسؤولية التي أخذتها على عاتقها في ليبيا، ولن تترك الأشقاء الليبيين وحدهم. [TRT عربي]

ولفت الرئيس التركي إلى أن "علاقاتنا مع ليبيا تمتد لأكثر من 500 عام، ولن نترك أشقاءنا الليبيين وحدهم"، مضيفاً: "سنواصل تحمل المسؤولية التي أخذناها على عاتقنا في ليبيا كما فعلنا حتى اليوم". [الأناضول]

وسط خلافات حادة.. زعماء أوروبا يبحثون خطة الإنعاش الاقتصادية

بدأ زعماء دول الاتحاد الأوروبي قمة في بروكسل الجمعة، لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادية في مواجهة ركود هو الأسوأ على الإطلاق، وسط خلافات حادة. [TRT عربي]

وعلى مدى يومين يناقش الزعماء خطة إنعاش اقتصادي لما بعد كورونا بقيمة 750 مليار يورو، منها 500 مليون يورو منحاً والباقي قروض، وتستفيد منها الدول الأكثر تضرراً من الجائحة في جنوب أوروبا، وأبرزها إيطاليا وإسبانيا. [TRT عربي]

وبينما تضغط دول جنوب القارة بقيادة ألمانيا وفرنسا لتمرير الخطة، فإن دول الشمال تصر على شروط أبرزها أن تكون الخطة على شكل ديون، وأن ترتبط بإصلاحات في الدول المستفيدة. وتتصدر قائمة الدول المعارضة للخطة بالصيغة التي قدمها رئيس مجلس الاتحاد شارل ميشيل، هولندا والنمسا والدنمارك والسويد وفنلندا. [TRT عربي]