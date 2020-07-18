سياسة
3 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 18 يوليو/تموز 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 18 يوليو/تموز 2020
الرئيس التركي يصف التدخل المصري في ليبيا بـ"غير الشرعي" والموقف الإماراتي بـ"القرصنة" / AA Archive
18 يوليو 2020

أهم الأحداث:

أردوغان يعتبر التدخل المصري في ليبيا غير شرعي والموقف الإماراتي قرصنة، والقادة الأوروبيون يبحثون خطة الإنعاش الاقتصادية.

الجديد على TRT عربي:

كيف استطاع واعظ قرية تركية صغيرة بناء شبكةٍ إرهابية مترامية الأطراف؟

قراءة في استطلاع السياسة الخارجية التركية

شاهد!

هجمات إلكترونية تستهدف مؤسسات تطوير لقاح كورونا

أردوغان: التدخل المصري في ليبيا غير شرعي والموقف الإماراتي قرصنة

    قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التدخلات المصرية في الشأن الليبي غير شرعية، وإن موقف الإمارات قرصنة. [الأناضول]

    وأكد أردوغان في تصريحات أدلى بها للصحفيين، عقب أدائه صلاة الجمعة في إسطنبول، أن تركيا ستواصل تحمل المسؤولية التي أخذتها على عاتقها في ليبيا، ولن تترك الأشقاء الليبيين وحدهم. [TRT عربي]

    ولفت الرئيس التركي إلى أن "علاقاتنا مع ليبيا تمتد لأكثر من 500 عام، ولن نترك أشقاءنا الليبيين وحدهم"، مضيفاً: "سنواصل تحمل المسؤولية التي أخذناها على عاتقنا في ليبيا كما فعلنا حتى اليوم". [الأناضول]

    وسط خلافات حادة.. زعماء أوروبا يبحثون خطة الإنعاش الاقتصادية

      بدأ زعماء دول الاتحاد الأوروبي قمة في بروكسل الجمعة، لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادية في مواجهة ركود هو الأسوأ على الإطلاق، وسط خلافات حادة. [TRT عربي]

      وعلى مدى يومين يناقش الزعماء خطة إنعاش اقتصادي لما بعد كورونا بقيمة 750 مليار يورو، منها 500 مليون يورو منحاً والباقي قروض، وتستفيد منها الدول الأكثر تضرراً من الجائحة في جنوب أوروبا، وأبرزها إيطاليا وإسبانيا. [TRT عربي]

      وبينما تضغط دول جنوب القارة بقيادة ألمانيا وفرنسا لتمرير الخطة، فإن دول الشمال تصر على شروط أبرزها أن تكون الخطة على شكل ديون، وأن ترتبط بإصلاحات في الدول المستفيدة. وتتصدر قائمة الدول المعارضة للخطة بالصيغة التي قدمها رئيس مجلس الاتحاد شارل ميشيل، هولندا والنمسا والدنمارك والسويد وفنلندا. [TRT عربي]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
      اكتشف
      غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
      الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
      إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
      زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
      مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
      "القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
      الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
      قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
      عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
      ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
      زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
      كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
      بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
      وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
      الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
      ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
      Contact us