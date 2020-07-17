سياسة
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وزارة الصحة التركية: إصابات كورونا تواصل انخفاضها في البلاد
لليوم الرابع على التوالي، تواصل إصابات فيروس كورونا في تركيا الانخفاض إلى ما دون الألف، بعد أكثر من شهر، حيث سجلت البلاد 926 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 217 ألفاً و799.
وزارة الصحة التركية: إصابات كورونا تواصل انخفاضها في البلاد
وزارة الصحة التركية تقول إن إصابات كورونا تواصل انخفاضها في البلاد / AA
17 يوليو 2020

لليوم الرابع على التوالي، تواصل إصابات فيروس كورونا في تركيا الانخفاض إلى ما دون الألف، بعد أكثر من شهر.

وحسب معطيات وزارة الصحة التركية، الجمعة، سجلت البلاد 926 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 217 ألفاً و799.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و458 بعد تسجيل 18 حالة جديدة.

وتعافى 1014 مريضاً بكورونا لتصبح حصيلة المتعافين 199 ألفاً و834.

فيما أجري 41 ألفاً و215 اختباراً للكشف عن كورونا خلال 24 ساعة.

وتعليقاً على الأرقام، أشار وزير الصحة فخر الدين قوجه في تغريدة إلى زيادة عدد المرضى في أقسام العناية المشددة، والموصولين بأجهزة تنفس.

ولفت إلى أن أدنى وفيات كورونا سجلتها تركيا خلال الأيام الـ 35 الأخيرة، كان في 13 يونيو/حزيران الماضي، بواقع 14 حالة.

وشدد قوجه على أن الطواقم الطبية تبذل جهودها من أجل خفض عدد الوفيات قدر الإمكان من خلال التشخيص المبكر والعلاج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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