أعلن السودان الجمعة، تلقيه دعوة من الاتحاد الإفريقي للمشاركة في قمة "مصغّرة" حول سد النهضة الإثيوبي، الثلاثاء المقبل.

جاء ذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية، عن وزير الري والموارد المائية ياسر عباس.

وقال عباس عبر تويتر، إن "السودان تلقى دعوة من جنوب إفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، للمشاركة في قمة مصغرة بشأن سد النهضة يوم 21 يوليو (تموز) الجاري".

وأضاف: "نتطلع للمشاركة في القمة بغرض التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد"، دون تفاصيل عن مكان انعقاد القمة والأطراف المشاركة فيها.

لكن يُرجّح أن تُعقد القمة افتراضياً، وأن يشارك فيها إلى جانب السودان وجنوب إفريقيا، زعماء مصر وإثيوبيا المعنيتين بملف سد النهضة.

والخميس، أبلغت وزارة الخارجية الإثيوبية نظيرتها السودانية، بعدم صحة تصريح نُسب إلى وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، الأربعاء، بأن أديس أبابا بدأت ملء خزان سد النهضة بالمياه.

ومن دون التوصل إلى اتفاق، أنهى وزراء الري من السودان وإثيوبيا ومصر الاثنين، اجتماعات عبر تقنية الفيديو، كانوا قد استأنفوها في 3 يوليو/تموز الجاري، لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك برعاية الاتحاد الإفريقي.

والأربعاء، تراجع وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي عن تصريح له، نقله التلفزيون الرسمي، أفاد فيه ببدء ملء السد على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.

وأثار هذا التصريح اهتماماً إعلامياً واسعاً وردود فعل سودانية ومصرية، وبعدها قال الوزير الإثيوبي إن تصريحه أُسيء فهمه، وإن بلاده لم تبدأ ملء السد.

وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد خلال يوليو/تموز الجاري، فيما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق ثلاثي.

وتخشى مصر المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد توليد الكهرباء وتحقيق التنمية.