سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الدفاع التركي: ننتظر من فرنسا الاعتذار عن مزاعم التحرش بسفينتها
أفاد وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، أن المزاعم الفرنسية بشأن تعرض البحرية التركية لسفينة فرنسية "غير واقعية تماماً، وتركيا أثبتت الحقيقة، وتنتظر من فرنسا تقديم الاعتذار".
وزير الدفاع التركي: ننتظر من فرنسا الاعتذار عن مزاعم التحرش بسفينتها
أقار أشار إلى أن السفن التركية زودت السفينة الفرنسية بالوقود بناء على طلبها / AA
17 يوليو 2020

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن تركيا مازالت تنتظر اعتذاراً من فرنسا، على خلفية مزاعم التحرش بإحدى سفنها في البحر المتوسط.

جاء ذلك في تصريح له الجمعة، خلال مشاركته بفعالية نظمتها جامعة البوسفور التركية بمناسبة يوم "الديمقراطية والوحدة الوطنية" المصادف لـ 15يوليو/تموز.

وقال أقار "تبادلنا جميع المعلومات والوثائق ومقاطع الفيديو والصور المتعلقة بالحادث مع السلطات المدنية والعسكرية في حلف شمال الأطلسي".

وأضاف "المزاعم الفرنسية غير واقعية تماماً، وأثبتنا الحقيقة، وننتظر من فرنسا تقديم الاعتذار على خلفية مزاعم التحرش بسفينتهم".

وأشار أقار أن السفن التركية زودت السفينة الفرنسية بالوقود بناء على طلبها، وأن فرنسا لم تجرِ اتصالات مع الناتو فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة، ولم تقدم معلومات فنية تدعم مزاعمها.

ولفت أقار إلى أن الناتو قدم شكره لطواقم البحرية التركية على نهجهم الاحترافي وتعاملهم الدقيق مع الحادث.

وحول ليبيا، قال أقار إن تركيا موجودة في ليبيا بناء على طلب رسمي من الحكومة الليبية الشرعية والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وبموافقة البرلمان التركي.

وأضاف أن فرق التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية التركية في ليبيا، تواصل عملها بنجاح وستستمر في ذلك، حتى تحقيق هدف ضمان السلام والاستقرار فيها.

وحول مسالة "آيا صوفيا"، أكد وزير الدفاع التركي أنه لا يحق لأي أحد أو مؤسسة أو دولة التحدث بشأن "آيا صوفيا" سوى تركيا والشعب التركي.

وأضاف أن "آيا صوفيا" هي للدولة التركية والشعب التركي، وينبغي على الجميع أن يقفوا عند حدهم.

وفي يونيو/حزيران الماضي، زعم مسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية في تصريح لوسائل إعلامية، أن البحرية التركية اعترضت سفينة فرنسية كانت تشارك في مهام لحلف شمال الأطلسي في المتوسط.

بدورها، أكّدت مصادر عسكرية تركية، عدم صحة المزاعم، وكشفت أن السفينة الحربية تزودت بالوقود من الجانب التركي قبل الحادثة المزعومة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us