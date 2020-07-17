سياسة
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الجيش الليبي يتوعّد الدول المتآمرة على ليبيا
توعّد المتحدث باسم الجيش الليبي محمد قنونو ما سماها بـ"العواصم المتآمرة"، بقوله: "مدرعاتكم صارت رماداً وسنعيد أبناءكم في توابيت"، تعقيباً على تداول صور لتجول مرتزقة من تشاد تابعين لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر قرب الجفرة.
الجيش الليبي يتوعّد الدول المتآمرة على ليبيا
محمد قنونو: أبناؤكم الذين بعثتموهم للعدوان على أرضنا سنعيدهم لكم في توابيت
17 يوليو 2020

توعّد المتحدث باسم الجيش الليبي محمد قنونو، الجمعة، ما سماها بـ"العواصم المتآمرة"، بقوله: "مدرعاتكم صارت رماداً وسنعيد أبناءكم في توابيت".

جاء ذلك في تغريدة لقنونو تعقيباً على تداول صور لتجول مرتزقة من تشاد تابعين لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر في مدينة هون التابعة لبلدية الجفرة (وسط).

وقال قنونو: "إلى العواصم المتآمرة: أبناؤكم الذين بعثتموهم للعدوان على أرضنا سنعيدهم لكم في توابيت، ومدرعاتكم التي بعثتم بها صارت رماداً".

وتابع: "ما سلم منها (في إشارة إلى الأسلحة والعتاد) صارت في قبضتنا وسنحفظها في متحف الحرب، لتظل شاهداً على غدركم وستلعنكم الأجيال مدى الدهر".

ومضى قائلاً: "ذخائركم التي قتلت أبناءنا، وطائراتكم التي دمرت مدننا، وغطرستكم أيضاً، ستحاسبكم عليها شعوبكم قبلنا".

وفي وقت سابق الجمعة نشر حساب عملية "بركان الغضب" التابع للجيش الليبي، صوراً لما وصفه بـ"دفعة جديدة من عناصر قوات النخبة التشادية، وهم يتجولون في شوارع مدينة هون (وسط)".

ويظهر في الصور المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي عناصر مسلحة ذوو بشرة سمراء يرتدون زياً عسكرياً ويحملون أسلحة في ليبيا.

والخميس أعلنت قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني القبض على 160 من المهاجرين غير النظاميين، بينهم سوريون، كانوا في طريقهم إلى ليبيا للمشاركة في القتال كـ"مرتزقة"، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وشنت مليشيا حفتر بدعم عربي وأوروبي عدواناً على طرابلس، بدءاً من 4 أبريل/نيسان 2019، قبل أن يحقق الجيش الليبي انتصارات عليها ويحرر كامل الحدود الإدارية للعاصمة ومدينتي ترهونة وبني وليد ومدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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