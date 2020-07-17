سياسة
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الاستخبارات التركية تحرر عائلة مولدوفية شمالي سوريا
حررت الاستخبارات التركية مواطنة مولدوفية وأطفالها الـ4 من قبضة تنظيم "PKK/YPG" الإرهابي، في مخيم الهول في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، من خلال عملية خاصة. وكانت ناتاليا باركال سافرت إلى سوريا برفقة زوجها وأبنائها في 2013 بغرض التجارة.
الاستخبارات التركية تحرر عائلة مولدوفية شمالي سوريا
حررت الاستخبارات التركية مواطنة مولدوفية وأطفالها الـ4 من قبضة تنظيم "PKK/YPG" الإرهابي / AA
17 يوليو 2020

حررت الاستخبارات التركية مواطنة مولدوفية وأطفالها الـ4 من قبضة تنظيم "PKK/YPG" الإرهابي، في مخيم الهول في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، من خلال عملية خاصة.

وتعد هذه العملية حلقة جديدة من سلسلة عمليات الاستخبارات التركية الناجحة في تحرير الرهائن، والتي كانت أُخراها تحرير الإيطالية سيلفيا كونستانزو رومانو في مايو/ أيار الماضي، بعدما تعرضت للاختطاف في كينيا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وبحسب معلومات حصل عليها مراسل وكالة الأناضول من مصادر أمنية، فإن المواطنة المولودفية ناتاليا باركال سافرت إلى سوريا برفقة زوجها وأبنائها في 2013 بغرض التجارة.

وأضافت المصادر أن باركال وأبناءها تعرضوا للخطف والاحتجاز القسري من قبل عناصر تنظيم "PKK/YPG" الإرهابي، واقتيدوا إلى مخيم الهول بمحافظة الحسكة.

وإثر طلب الحكومة المولدوفية المساعدة من تركيا، أطلق جهاز الاستخبارات عملية بحث وتحرٍ عن باركال وأطفالها في المنطقة.

وبناء على معلومات تلقاها من عناصر محلية بالمنطقة، فإن باركال وأطفالها ظلوا في سجن بمدينة منبج لمدة 23 يوماً، قبل أن ينقلهم التنظيم الإرهابي إلى مخيم الهول.

ومع استمرار عملية التحري والبحث تمكنت الاستخبارات من تحديد مكان الرهينة المولدوفية وأبنائها.

وتمكنت الاستخبارات من تحرير الرهائن بتاريخ 6 يونيو/ حزيران الماضي، إذ تم تهريبهم من الهول إلى مدينة تل أبيض في منطقة عملية "نبع السلام" بداية، ومن ثم جرى نقلهم إلى تركيا، قبل إعادتهم إلى بلادهم مؤخراً.

وبحسب المصادر أعربت باركال عن بالغ شكرها وامتنانها لتركيا، واصفة إياها بالدولة الكبيرة والقوية.

من جانب آخر استقبل الرئيس المولدوفي إيغور دودون باركل وأبناءها، ونشر تلك اللحظات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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