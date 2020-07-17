سياسة
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بـ150 ألف عنصر و400 طائرة.. بوتين يأمر بإجراء تدريبات عسكرية مفاجئة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إجراء تدريبات عسكرية لم تكن مقررة مسبقاً، يشارك فيها 150 ألف عنصر ومئات الطائرات والسفن في المنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية، تماشياً مع قرار الرئيس فلاديمير بوتين.
بـ150 ألف عنصر و400 طائرة.. بوتين يأمر بإجراء تدريبات عسكرية مفاجئة
يشارك نحو 150 ألف عنصر بينهم قوات الإنزال الجوي ومشاة البحرية للأسطول الشمالي، وأسطول المحيط الهادئ في التدريبات / AP
17 يوليو 2020

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإجراء تدريبات عسكرية لم تكن مقررة مسبقاً، يشارك فيها 150 ألف عنصر ومئات الطائرات والسفن، لضمان "أمن روسيا في جنوب غرب" البلاد، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الجمعة.

وأفاد وزير الدفاع سيرغي شويغو في بيان أنه "تماشياً مع قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية تجري تدريبات مفاجئة من قبل القوات في المنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية".

ويشارك نحو 150 ألف عنصر بينهم قوات الإنزال الجوي ومشاة البحرية للأسطول الشمالي، وأسطول المحيط الهادئ في التدريبات.

كما تضم أكثر من 400 طائرة وأكثر من 100 سفينة، وستجري في البحر الأسود وبحر قزوين وغيرهما.

وأفادت وزارة الدفاع أن التدريبات تهدف إلى اختبار جهوزية الجيش الروسي لضمان "الأمن في جنوب غرب روسيا حيث لا يزال الإرهاب يشكّل تهديداً خطيراً"، والتحضير لمناورات "القوقاز-2020" العسكرية.

وأشرف بوتين، في وقت سابق هذا الشهر، على عملية تصويت مثيرة للجدل أفضت إلى تعديل دستوري يتيح له تولي الرئاسة لولايتين أخريين مدة كل منهما ست سنوات، بعد انقضاء ولايته الحالية عام 2024.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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