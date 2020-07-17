اختارت شركة "إفينيتي" الأمريكية، الرائدة في مجال الذكاء الصناعي، تركيا لتكون واحدة من أهم قواعدها التكنولوجية في العالم.

وتعد "أفينيتي" إحدى كبرى الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا، وواحدة من 9 شركات رائدة في مجال الذكاء الصناعي بالعالم، إذ تتخطى قيمتها السوقية ملياري دولار.

وتأسست الشركة العالمية في 2006، واتخذت من العاصمة الأمريكية واشنطن مقراً رئيسياً لها، وتنتشر مكاتب فروعها في 23 دولة، بإجمالي 400 موظف بالعالم.

ثراءتركيا

قال عمر أقكنتلي، رئيس العمليات التكنولوجية العالمية بالشركة، وأحد مؤسسي مكتبها في إسطنبول، لوكالة الأناضول إن اختيار تركيا لتكون إحدى قواعد الشركة جاء بسبب ثراء الموارد البشرية المدربة بمستويات جودة عالية.

وأوضح أن تركيا ستكون رابع أهم قاعدة تكنولوجية لشركة "أفينيتي" العالمية بعد أمريكا وإنجلترا وباكستان، ويضم مكتب إسطنبول 50 موظفاً ومن المقرر أن يزيد هذا العدد إلى 200 بنهاية العام الجاري.

وعزا أقكنتلي أسباب اختيار تركيا قاعدة رابعة للشركة العالمية إلى "اهتمام وتقدم تركيا في مجال التكنولوجيا والذكاء الصناعي".

وتابع قائلاً: "لا شك أن استخدام الخدمات المصرفية الرقمية ومستوى أداء الشباب في استخدام التجارب الرقمية بتركيا جيد ومرتفع (..)، انطلاقاً من هذا يمكننا القول إن تركيا ستشهد تشكيل التجارب المستقبلية في هذا المجال".

وأكد أقكنتلي أن الهدف الرئيسي لتأسيس فرع جديد للشركة العالمية في تركيا هو تقديم الخدمات للعملاء في هذا المجال التكنولوجي الوليد على نطاق عالمي.

وأضاف أقكنتلي أن شركته ضمنت تقنيات الذكاء الصناعي في السنوات الأخيرة، من أجل الاستجابة بشكل أفضل لمتطلبات هذا المجال التكنولوجي.

وأوضح أن مراكز الاتصال هي بيئات تتراكم فيها كثير من البيانات، ما يتيح استخدام التقنيات التكنولوجية لتفسير البيانات، وأن المجال الرئيسي لعمل الشركة هو التركيز على العوامل التي تؤدي إلى الرضا في العلاقات البشرية.

سلوكالخوارزميات

وقال أقكنتلي: "نعمل على تحسين الخدمات التي يقدمها الناس لبعضهم، وتعد الخدمات الصحية أحد أهم المجالات التي تستخدم فيها هذه الخدمة أكثر من غيرها".

وتابع موضحاً: "إذا جعلك الطبيب المعالج تشعر بتفهم حالتك جيداً، فإن النتائج الصحية ستكون أفضل (..). لدينا 200 براءة اختراع في هذا المجال تركز على فهم السلوكيات التفاعلية بين البشر بهدف تحسين الخدمات".

وأضاف: "عندما يتصل الأشخاص بمراكز خدمة العملاء في الشركات، في العادة يتم تحويلهم إلى مُقدم الخدمة المتاح، ولكن وفق النظام الذي قامت الشركة بإنشائه يتم تحويل الأشخاص إلى مقدم الخدمة الأفضل والمناسب أكثر".

وأكد أن استخدام هذا النظام بشكل صحيح سيرفع حتماً العائد التجاري للمؤسسات، وأن شركته تتعاون مع 75 بالمئة من شركات الاتصالات في العالم.

وذكر أنه مع استخدام الخوارزميات (طرق التفكير والتحليل المنطقي المتسلسل لحل المشكلات) أصبح ممكناً قياس مستوى التقدم والفرق الإيجابي في مستوى تقديم الخدمات.

وبيّن أقكنتلي أن الشركة تركز على التدقيق في المقابلات التي أجراها موظفو مراكز الاتصال للوقوف على مدى نجاحهم من عدمه في إرضاء العملاء.

واستطرد: "موضوعنا هو فهم هذا الموقف باستخدام خوارزميات الذكاء الصناعي".

مضيفاً أنه إلى جانب التقلبات العاطفية في الصوت أثناء الاتصالات، فإن النظر إلى نتيجة نجاح الاتصال يعطي نتائج جادة.

واختتم حديثه قائلاً: "شركة أفينيتي لديها مجلس استشاري يضم أبرز الفاعلين في هذا المجال بالعالم، والذي يترأسه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون".