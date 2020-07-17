سياسة
2 دقيقة قراءة
نيويوركر: السعودية تتتبّع عميل استخبارات أمريكياً لبناني الأصل
أشارت مجلة نيويوركر الأمريكية إلى أن الحكومة السعودية تتبّع علي صوفان، وهو عميل استخباراتي أمريكي سابق من أصل لبناني، أدى دوراً أساسياً في التحقيقات في أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001.
نيويوركر: السعودية تتتبّع عميل استخبارات أمريكياً لبناني الأصل
علي صوفان عميل استخباراتي أمريكي سابق من أصل لبناني
17 يوليو 2020

قالت مجلة نيويوركر الأمريكية إن الحكومة السعودية تتتبّع علي صوفان، وهو عميل استخباراتي أمريكي سابق من أصل لبناني، أدى دوراً أساسياً في التحقيقات في أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وأفادت المجلة أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) أبلغت صوفان، في مايو/أيار الماضي، أن تنظيم القاعدة الإرهابي يتتبّعه.

وأضافت أنه بعد أسبوعين من تلقيه التبليغ تعرض صوفان لحملة مليئة بالأحقاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وصلت إلى حد تلقيه تهديدات بالموت.

وأشارت إلى أن صوفان قدم رسائل التهديد إلى مكتب التحقيقات الاتحادي (FBI)، الذي أطلق بدوره تحقيقاً حول الحادثة، أفضى بحسب خبراء الأمن السيبراني إلى أن جزءاً من مصادر رسائل التهديدات يتقاطع مع حسابات المشاركين في حملات استهدفت الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي.

وأردفت أن القاعدة تُصنف صوفان عدواً لها منذ وقت طويل، لكونه أشرف على التحقيقات مع عناصر التنظيم الذين خططوا لهجمات ضد السفارة الأمريكية في كل من كينيا وتنزانيا، وتفجير المدمرة الأمريكية "يو إس إس كول" في اليمن.

وبعد استقالته من مكتب التحقيقات الاتحادي أسس صوفان شركة استشارات أمنية خاصة، ونظم دورات لمسؤولين في الأكاديمية القطرية للشرطة وجهاز المخابرات، ما جعله يثير غضب الحكومة السعودية، وفقاً لما ذكرته نيويوركر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us