سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 17 يوليو/تموز 2020
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خلاصات من TRT عربي: 17 يوليو/تموز 2020
طرابلس تعتبر تصريحات السيسي بخصوص التدخل العسكري في ليبيا "تدخلاً سافراً" في شؤونها الداخية / AA
17 يوليو 2020

أهم الأحداث:

الخارجية الليبية تستنكر تصريحات السيسي وتصفها بـ"التدخل السافر"، واتهامات للتحالف بقيادة السعودية باستهداف مدنيين في اليمن ودعوات للتحقيق.

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      "تدخّل سافر".. الخارجية الليبية تستنكر تصريحات السيسي

        وصفت وزارة الخارجية الليبية، الخميس، تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جدد فيها التلويح بالتدخل عسكرياً في ليبيا، بأنها "تدخُّل سافر" في الشأن الداخلي للبلاد. [الأناضول]

        جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة محمد القبلاوي، في تصريحات لقناة "الجزيرة" الإخبارية، تعقيباً على خطاب للسيسي خلال لقائه شيوخ قبائل ليبية في القاهرة، قال فيه إن بلاده "لن تقف مكتوفة الأيدي" أمام مهاجمة مدينة سرت، شمالي وسط ليبيا. [الأناضول]

        وقال القبلاوي: إن "حديث السيسي تكرار لتصريحاته السابقة، وهو تدخل سافر في الشأن الليبي"، معتبراً أن "السيسي لا يهدف للسلام كما قال، لكنه يؤجج الصراع (الليبي)". [TRT عربي]

        اتهامات للتحالف بقيادة السعودية باستهداف مدنيين في اليمن ودعوات للتحقيق

        دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، الخميس، إلى إجراء تحقيق في مقتل مدنيين بضربة جوية في محافظة الجوف شمالي البلاد، الأربعاء. [TRT عربي]

        ‏وقال غريفيث، عبر "تويتر": "نستهجن الضربة الجوية التي استهدفت محافظة‎ الجوف أمس ووقع ضحيتها عدة مدنيين منهم أطفال طبقاً للتقارير الأولية". [TRT عربي]

        وأضاف: "يجب أن يجري التحقيق في هذه الواقعة بشكل شامل ويتسم بالشفافية"، من دون أن يحدد جهة إجراء التحقيق المأمول. [TRT عربي]

        مصدر:TRT عربي - وكالات
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