سياسة
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الرئيس التونسي يقبل استقالة الفخفاخ ويبدأ مشاورات تشكيل حكومة جديدة
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، قبول استقالة إلياس الفخفاخ من رئاسة الحكومة، وبدء مشاورات لتكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة، وسط أزمة متصاعدة بين حركة النهضة والفخفاخ.
الرئيس التونسي يقبل استقالة الفخفاخ ويبدأ مشاورات تشكيل حكومة جديدة
الرئيس التونسي يقبل استقالة الفخفاخ ويبدأ مشاورات تشكيل حكومة جديدة / Reuters
16 يوليو 2020

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، قبول استقالة إلياس الفخفاخ من رئاسة الحكومة، وبدء مشاورات لتكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة.

وحسب بيان صادر عن الرئاسة، فإن سعيد بعث برسالة الأربعاء، إلى رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) راشد الغنوشي، لإعلامه بتلقيه وقبوله استقالة الفخفاخ وفقاً لمقتضيات الفصل 98 من الدستور.

وينص الفصل 98 في بنده الأول، على أنه "تعد استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها، وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس الجمهورية الذي يُعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب".

وتابع نص البيان أن "سعيد بعث أيضاً برسالة ثانية إلى الغنوشي، لمده بقائمة الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، قصد إجراء مشاورات معها، وذلك طبقاً لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور، بهدف تكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة".

وأعلنت الرئاسة التونسية، الأربعاء، أن سعيد تلقى استقالة الفخفاخ.

كما أعلنت "إعفاء أحمد قعلول (الرياضة)، ومنصف السليتي (التجهيز)، ولطفي زيتون (الشؤون المحلية)، وأنور معروف (النقل)، وعبد اللطيف المكي (الصحة)، وسليم شورى (التعليم العالي) من مهامهم (ينتمون لحركة النهضة)".

وكانت رئاسة الحكومة التونسية، أعلنت الأربعاء، إقالة 6 وزراء، هم ممثلو حركة النهضة بالتشكيل الحكومي، وسط أزمة متصاعدة بين حركة النهضة، ورئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، حيث سعت الحركة لسحب الثقة منه، قبل أن يقدم الأخير استقالته لرئيس البلاد قيس سعيد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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