سياسة
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وزير الدفاع البريطاني: طائرات تركيا المسيّرة غيّرت قواعد اللعبة في المنطقة
أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن استخدام تركيا طائراتها المحلية المسيّرة عن بعد غيّر "قواعد اللعبة" في ليبيا وسوريا.
وزير الدفاع البريطاني: طائرات تركيا المسيّرة غيّرت قواعد اللعبة في المنطقة
بن والاس: انظروا كيف استخدمت تركيا طائراتها المحلية "بيرقدار تي بي – 2" في ليبيا / AA
16 يوليو 2020

قال وزير الدفاع البريطاني، بِن والاس، إن استخدام تركيا طائراتها المحلية المسيّرة عن بعد غيّر "قواعد اللعبة" في ليبيا وسوريا.

وأضاف والاس في كلمة خلال مؤتمر للقوات الجوية والفضائية، الأربعاء، أنه يجب على بريطانيا أخذ الدروس والعبر من الدول الأخرى، وأردف: "انظروا كيف استخدمت تركيا طائراتها المحلية "بيرقدار تي بي – 2" في ليبيا، منذ منتصف 2019".

ولفت إلى أن هذه المُسيّرات قامت بجمع المعلومات الاستخباراتية، وأداء مهام المراقبة، واستهداف خطوط الجبهة والإمداد والقواعد اللوجيستية.

وأشار إلى أن المُسيّرات التركية قصفت في يوليو/تموز الماضي قاعدة الجفرة الجوية في ليبيا، ما أدى إلى تدمير طائرتين وعدد كبير من نقاط القيادة التابعة للجيش الوطني التابع لحفتر.

وتابع قائلاً: "انظروا إلى ما فعلته تركيا في سوريا، حيث كبّدت قوات الأسد خسائر فادحة، بفضل طائراتها المسيرة، والأنظمة الذكية على دباباتها ومدرعاتها".

وأوضح أن "الأنباء تشير إلى أن قوات النظام السوري فقدت 3 آلاف جندي، و151 دبابة، و8 مروحيات، و3 طائرات استطلاعية، و3 طائرات مقاتلة، و8 أنظمة دفاع جوي، وقاعدة عسكرية، ولو كان نصف هذه الأرقام فقط صحيحاً، فإنه يؤدي إلى تغيير قواعد اللعبة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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