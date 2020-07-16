سياسة
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السفير التركي لدى واشنطن: ننتظر من الولايات المتحدة تسليم الإرهابي كولن
أشار السفير التركي لدى واشنطن سردار قيليتش إلى أن بلاده تنتظر من الولايات المتحدة الامتثال للاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1979 بشأن تسليم المجرمين، مثل زعيم تنظيم كولن الإرهابي فتح الله كولن.
السفير التركي لدى واشنطن: ننتظر من الولايات المتحدة تسليم الإرهابي كولن
حاول تنظيم كولن الإرهابي الإطاحة بالحكومة مرتين قبل محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016 / AP
16 يوليو 2020

قال السفير التركي لدى واشنطن سردار قيليتش إن بلاده تنتظر من الولايات المتحدة الامتثال للاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1979 بشأن تسليم المجرمين، مثل زعيم تنظيم كولن الإرهابي فتح الله كولن.

جاء ذلك في مؤتمر عبر الفيديو نظمته جامعة "بهتشه شهير" الدولية في واشنطن، الخميس، بعنوان "4 سنوات بعد الانقلاب الفاشل في تركيا: أثره على العلاقات الأمريكية التركية".

وأوضح السفير أن هذه المحاولة الانقلابية لم تكن الأولى لتنظيم كولن الإرهابي، إذ حاولوا عام 2013 الإطاحة بالحكومة عبر "انقلاب اجتماعي".

وأضاف: "كانت محاولة الانقلاب العسكرية في 15 يوليو/تموز هي الثالثة للإطاحة بالحكومة والسيطرة على مؤسسات الدولة".

وأكد أن بلاده سلمت الولايات المتحدة 85 ملفاً ودليلاً يثبت دور كولن وتنظيمه الإرهابي في المحاولة الإنقلابية ليلة 15 يوليو/تموز.

واستطرد: "ما زالت الدراسات جارية على هذه الملفات، لكن للأسف لم نحصل لغاية الآن على الإجابة الإيجابية المنتظرة من المسؤولين الأمريكيين".

وعلى صعيد متصل نظمت الجالية التركية في الولايات المتحدة مظاهرة أمام مزرعة فتح الله كولن في ولاية بنيسلفانيا، احتجاجاً على المحاولة الانقلابية في ذكراها السنوية الرابعة.

وقامت قافلة مكونة من سيارات خاصة وشاحنات للإعلان الرقمي بالتجول أمام المزرعة على مدار اليوم، كما حلقت طائرة عدة مرات فوق منطقة سايلورسبرغ التي تقع فيها المزرعة، وعليها لافتة كُتب عليها "أوقفوا كولن الإرهابي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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