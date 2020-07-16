أعلنت وزارة الدفاع الأذرية إسقاط طائرة من دون طيار من طراز "إكس-55" تابعة للجيش الأرميني، في المنطقة الحدودية.

وأفادت الوزارة في بيان، الخميس، أن الطائرة كانت تقوم بجولة استطلاعية فوق مواقع أذرية بمنطقة توفوز على الخط الحدودي. كما نشرت صور الطائرة التي أسقطتها.

جاء ذلك بعدما هاجم الجيش الأرميني، الخميس، مواقع أذربيجانية في مدينة توفوز الحدودية، وقام بفتح النيران على مناطق سكنية فيها.

وفتح الجيش الأرميني نيران الأسلحة الثقيلة ومدافع الهاون على قرى "توفوز آغدام" و"دوندار قوشجو" و "واحدلي"، بحسب وزارة الدفاع الأذرية التي أشارت إلى عدم وقوع خسائر في الأرواح بين المدنيين.

وأشارت الوزارة إلى أن الاشتباكات ما تزال مستمرة في المنطقة، لافتة إلى أن الوضع تحت سيطرة الجيش الأذربيجاني.

تركيا تستنكر

في هذا السياق استنكرت تركيا الهجمات التي شنتها أرمينيا على أذربيجان، وحملات التشويه الموجهة ضدها، داعية السلطات الأرمينية للعودة إلى رشدها.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها رداً على بيان لنظيرتها الأرمينية، إن أرمينيا تسعى الآن وراء حملة تشويه منافقة ضد تركيا من أجل التغطية على تجاوزاتها بحق أذربيجان.

وأشارت إلى أن أرمينيا تواصل احتلالها لأراضي أذربيجان منذ أعوام وموقفها المنافق هذا يظهر للجميع بشكل واضح وصريح من هو المعرقل الأساسي لإحلال السلام والاستقرار الدائم في جنوب القوقاز.

وأكّدت أن ممارسة سياسة خارجية قائمة على اتهامات باطلة وافتراءات لن تعود بالنفع على أرمينيا ولا على المنطقة.

وبيّنت أن هذا النهج هو تعبير عن عقلية تشكل هويتها من خلال خلق الخصومة انطلاقاً من فهم أحادي الجانب للتاريخ، وتسعى إلى إضفاء الشرعية على عدوانها المخالف للقانون الدولي.

وأوضحت أن هذا الموقف المشلول الذي يؤجج القومية العدوانية مؤسف ولكنه ليس مستغرباً.

وتابعت: "يجب على السلطات الأرمينية أن تعود إلى رشدها، وتتعلم في أقرب وقت أن تكون جزءاً من الحلول وليس المشاكل في جنوب القوقاز".

والأحد أعلنت وزارة دفاع أذربيجان تسجيل اعتداء للجيش الأرميني بالمدفعية، استهدف قواتها في منطقة توفوز الحدودية. وأكدت أنها ردت بالمثل على النيران الأرمينية، وأوقعت خسائر في صفوفها وأجبرتها على التراجع.

وأسفرت الاشتباكات عن استشهاد 4 جنود أذريين، بينهم ضابط، وأصيب 4 آخرون بجروح. كما أدت الاشتباكات في الأيام التالية إلى سقوط 7 شهداء بين صفوف الجيش الأذربيجاني، بينهم ضابط برتبة لواء.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992نحو 20% من الأراضي الأذرية، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام"، و"فضولي".