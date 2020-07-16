سياسة
3 دقيقة قراءة
اعتقال مالك مستشفى في بنغلادش لإصداره نتائج فحوص كورونا مزيفة
اعتقلت الشرطة البنغلادشية صاحب مستشفى متهم بإصدار آلاف من نتائج فحوص فيروس كورونا السلبية المزيفة للمرضى، وذلك خلال محاولته الفرار إلى الهند متنكراً بزي امرأة.
اعتقال مالك مستشفى في بنغلادش لإصداره نتائج فحوص كورونا مزيفة
اعتقال صاحب مستشفى في بنغلادش أصدر آلافاً من نتائج فحوص فيروس كورونا السلبية المزيفة للمرضى / Reuters
16 يوليو 2020

أعلنت الشرطة البنغلادشية الأربعاء اعتقال صاحب مستشفى متهم بإصدار آلاف من نتائج فحوص فيروس كورونا السلبية المزيفة للمرضى، وذلك خلال محاولته الفرار إلى الهند متنكراً بزي امرأة.

ووضع اعتقال محمد شاهد البالغ 42 عاماً حداً لمطاردة استمرت تسعة أيام بسبب مزاعم حول منحه شهادات مزورة لأشخاص تفيد بخلوهم من فيروس كورونا، حتى من دون إجراء فحوص لهم.

وشاهد هو واحد من بين أكثر من 12 شخصاً اعتقلتهم السلطات البنغلادشية في الأيام الماضية بسبب تورطهم في عمليات احتيال من هذا النوع.

وحذّر خبراء من أن هذه المستندات المزورة زادت من سوء الأوضاع الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 168 مليون شخص، بحيث بات الشك يظلل الشهادات الصادرة عن العيادات.

وأفاد الكولونيل عاشق بالله، المتحدث باسم كتيبة التدخل السريع، لفرانس برس أن المتهم "اعتقل على ضفة نهر حدودي بينما كان يحاول الفرار إلى الهند مرتدياً برقعاً".

وأضاف: "أجرت عياداته 10.500 فحص لفيروس كورونا منها 4.200 فحص حقيقي، فيما التقارير الـ6.300 الباقية مزيفة، حتى دون إجراء فحوص".

وشاهد متهم أيضاً بتقاضي أموال لقاء نتائج الفحوص السلبية ومعالجة المصابين، رغم أنه توافق مع الحكومة على أن توفر مستشفياته في دكا العلاج مجاناً.

كما اعتقل طبيب معروف وزوجته بتهمة إصدار العشرات من نتائج الفحوص المزيفة في مختبرهما في دكا.

وقال شاكيرول إسلام من منظمة حقوق المهاجرين "أوكوب" إن عمليات الاحتيال هذه يمكن أن تضر بشدة بالعمال المهاجرين الذين يسعون للسفر إلى الخارج، وتعتبر تحويلاتهم المالية حيوية لاقتصاد بنغلادش.

وكانت إيطاليا قد علقت الأسبوع الماضي الرحلات الجوية بين روما وبنغلادش من ضمن إجراءات الحد من انتشار كوفيد-19، وقد ثبتت إصابة العديد من الركاب الذين وصلوا من دكا بالفيروس.

وادعى إسلام أن "بعض البنغلادشيين الذين وصلوا إلى إيطاليا وكانت نتيجة فحصهم إيجابية كانوا يحملون شهادات فحص سلبية من بنغلادش".

وأضاف: "يجب على الحكومة ضمان جودة فحوص كوفيد-19 في المختبرات المحلية من أجل المحافظة على سوق العمل في الخارج".

ووفق البنك المركزي في بنغلادش فقد بلغت تحويلات نحو 12 مليون عامل في الخارج ما يصل إلى 19 مليار دولار في العام الماضي.

وأعلنت بنغلادش إصابة 193 ألف شخص ووفاة 2.457، لكن الخبراء في مجال الصحة يقولون إن الأرقام الحقيقية يحتمل أن تكون أعلى بكثير لأن عدد الفحوص لم يكن كافياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us