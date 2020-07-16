تعرضت حسابات عدد من الشخصيات البارزة على تويتر للاختراق الأربعاء، منها حساب المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن ونجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والملياردير إيلون ماسك ومغني الراب الأمريكي الشهير كاني ويست والعديد من الحسابات الأخرى.

وبينما لم يتضح بعد سبب الاختراق، اتخذ تويتر خطوة غير معتادة تمثلت في منع بعض الحسابات الرسمية على الأقل من نشر أي رسائل، ولم يتضح إذا كان كل أصحاب الحسابات الرسمية قد تأثروا بالاختراق، لكن إن حدث هذا فسيكون له تأثير كبير على المنصة ومستخدميها.

ومن بين أصحاب الحسابات الرسمية مشاهير وصحفيون ووكالات أنباء، إضافة إلى حكومات وسياسيين ورؤساء دول وخدمات طوارئ.

وقالت الشركة المالكة لموقع "تويتر" في بيان إنه بدأ اكتشاف واقعة الاخترق من خلال تغريدة غريبة نشرت على حساب إيلون ماسك.

ولم تقدم تويتر توضيحاً لكنها قالت في بيان إن المستخدمين "قد لا يتمكنون من إرسال تغريدات أو تغيير كلمات المرور بينما نعكف على مراجعة هذا الحادث والتعامل معه".

ويشير نطاق المشكلة غير المألوف إلى أن المخترقين ربما تسللوا على مستوى النظام ككل وليس من خلال حسابات فردية. ورغم أن اختراق حسابات أمر غير نادر الحدوث، فقد فوجئ الخبراء بنطاق الواقعة ومستوى التنسيق فيها.

وقال بعض الخبراء إن من المرجح أن المخترقين تسللوا إلى البنية التحتية الداخلية لتويتر.

وقالت تويتر لرويترز إنها تحقق في الأمر الذي وصفته لاحقاً بأنه "حادث أمني" وإنها ستصدر بياناً، إلا أن الشركة لم تصدر حتى الساعة السابعة مساء تفسيراً لما حدث بالتحديد.

قراصنة قاموا باختراق حسابات شركات أمريكية من بينها آبل وأوبر، وحسابات شخصيات رفيعة المستوى - بيان الشركة المالكة لموقع تويتر

ومن بين المشاهير الآخرين الذين تأثرت حساباتهم جيف بيزوس مؤسس أمازون ورجل الأعمال وارن بافيت، وكذلك بيل جيتس المؤسس المشارك لمايكروسوفت وحسابات شركتي أوبر وآبل. كما تعرضت للاختراق أيضاً حسابات هيئات تعتمد على العملة الرقمية.