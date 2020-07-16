قال وزير الداخلية بالحكومية الليبية، فتحي باشاغا: إنه "بعد طرد العدوان عن طرابلس، وعودة الحياة الطبيعية شيئاً فشيئاً لأحيائها، يمكن الآن للبعثات الدبلوماسية العودة لممارسة أعمالهم من عاصمتنا بأمان".

جاء ذلك في تغريدة لباشاغا نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء الأربعاء.

وأضاف الوزير موضحاً: أن "الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية بكل ضباطها ومنتسبيها على أتم التجهيز والاستعداد لتوفير الأمن لمقراتهم، وحماية موظفيهم".

ولسنوات عمل الجنرال الليبي الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر على إسقاط اتفاق الصخيرات (مدينة بالمغرب)، وشن في 4 أبريل/نيسان 2019 هجوماً للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر الحكومة، قبل أن يطرد الجيش الليبي، في 4 يونيو/حزيران الماضي هذه المليشيا من مناطق كانت قد سيطرت عليها في العاصمة.

وعلى عكس الحال حين كانت مليشيا حفتر تستولي على مدن ليبية، تتصاعد حالياً تحركات وضغوط لوقف إطلاق النار، في ظل تحقيق الجيش الليبي سلسلة انتصارت مكنته من تحرير المنطقة الغربية، باستثناء سرت التي يتأهب لتحريرها.