سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الداخلية الليبي: بإمكان البعثات الدبلوماسية العودة للعمل من طرابلس
أكد وزير الداخلية الليبي أن الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية بكل ضباطها ومنتسبيها على أتم التجهيز والاستعداد لتوفير الأمن لمقرات البعثات الدبلوماسية التي قال إن بإمكانها العودة لممارسة العمل من طرابلس.
وزير الداخلية الليبي: بإمكان البعثات الدبلوماسية العودة للعمل من طرابلس
باشاغا يقول إن الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية مستعدة لتوفير الأمن وحماية البعثات الدبلوماسية / AA
16 يوليو 2020

قال وزير الداخلية بالحكومية الليبية، فتحي باشاغا: إنه "بعد طرد العدوان عن طرابلس، وعودة الحياة الطبيعية شيئاً فشيئاً لأحيائها، يمكن الآن للبعثات الدبلوماسية العودة لممارسة أعمالهم من عاصمتنا بأمان".

جاء ذلك في تغريدة لباشاغا نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء الأربعاء.

وأضاف الوزير موضحاً: أن "الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية بكل ضباطها ومنتسبيها على أتم التجهيز والاستعداد لتوفير الأمن لمقراتهم، وحماية موظفيهم".

ولسنوات عمل الجنرال الليبي الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر على إسقاط اتفاق الصخيرات (مدينة بالمغرب)، وشن في 4 أبريل/نيسان 2019 هجوماً للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر الحكومة، قبل أن يطرد الجيش الليبي، في 4 يونيو/حزيران الماضي هذه المليشيا من مناطق كانت قد سيطرت عليها في العاصمة.

وعلى عكس الحال حين كانت مليشيا حفتر تستولي على مدن ليبية، تتصاعد حالياً تحركات وضغوط لوقف إطلاق النار، في ظل تحقيق الجيش الليبي سلسلة انتصارت مكنته من تحرير المنطقة الغربية، باستثناء سرت التي يتأهب لتحريرها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us