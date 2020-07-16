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أردوغان يقول إن ما حدث يوم 15 يوليو/تموز كان محاولة لاحتلال تركيا، وتصريحات إثيوبية متضاربة حول بدء ملء سد النهضة.

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محاولة الانقلاب الفاشلة 2016.. فشل التآمر في الغرف المظلمة أمام إرادة الشعب

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أردوغان: ما حدث يوم 15 يوليو/تموز كان محاولة لاحتلال تركيا

شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن شعب بلاده أثبت خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016 قدرة كل فرد منه على أن يصبح بطلاً. [TRTعربي]

جاء ذلك في خطاب للشعب بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، في الذكرى الرابعة لإفشال المحاولة الانقلابية التي نفّذها تنظيم كولن الإرهابي، منتصف يوليو/تموز 2016. [TRTعربي]

وأكد أردوغان أن ما حدث في 15 يوليو/تموز "كان محاولة لاحتلال تركيا"، مشدداً على أن التنظيمات الإرهابية لن تستطيع إسكات صوت الأذان ولا تنكيس أعلام تركيا مهما حاولت. [TRTعربي]

وأضاف: "في ليلة 15 تموز (يوليو) حاولوا مرة أخرى تقييد الشعب العاشق للحرية بالسلاسل، والحمد لله أنهم لم ينجحوا".[ الأناضول]

وأشار إلى أن الشعب التركي أكد في 15 يوليو/تموز أنه لن يسمح بتكرار كارثة فقدان ثلاثة أرباع أراضيه، التي حدثت قبل قرن عندما تأسست الجمهورية. [الأناضول]

تصريحات إثيوبية متضاربة حول بدء ملء سد النهضة.. ومطالبات بإيضاحات

تراجع وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي الأربعاء، عن تصريحاته التي تؤكد بدء بلاده ملء سد النهضة. [TRTعربي]

وقال بيكيلي إنّ تصريحاته التي أدلى بها في وقت سابق الأربعاء للتليفزيون الوطني الإثيوبي (رسمي)، كانت تشير إلى "صحة صور الأقمار الصناعية للسد"، نافياً في الوقت ذاته أن تكون أديس أبابا "بدأت فعلياً في عمليات الملء". [TRTعربي]

وأضاف: "الصور تعكس الأمطار الغزيرة وتدفقها الكبير"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وفي وقت سابق اليوم نقل التلفزيون الوطني الإثيوبي عن بيكيلي قوله إن: "عمليات بناء وملء سد النهضة تسير جنباً إلى جنب". [الأناضول]

كما أكد بيكيلي صحة صور الأقماء الصناعية التي نشرت حديثاً للسد وتظهر امتلاءه بالمياه، لكن دون تحديد مصدرها. [الأناضول]

وأثارت تصريحات الوزير الإثيوبي بلبلة إعلامية دفعته إلى التراجع عن بعض من تصريحاته وتوضيح الغامض منها. [الأناضول]