انخفضت الحصيلة اليومية للإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في تركيا الأربعاء، إلى ما دون الألف لليوم الثاني على التوالي، بعد أكثر من شهر شهد تسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة يومياً.

وحسب معطيات وزارة الصحة، سُجّلت 947 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 215 ألفاً و940، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و419 بعد تسجيل 17 وفاة جديدة.

وسجّلت الوزارة تعافي 1013 مريضاً بكورونا، لتصبح حصيلة المتعافين 197 ألفاً و733.

وتعليقاً على الأرقام قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه: "لليوم الثاني على التوالي ينخفض عدد إصابات كورونا إلى أقلّ من ألف إصابة، كما أن عدد المتعافين أكبر من عدد الإصابات الجديدة".

وأكّد أن الأرقام الجديدة للإصابات تُظهِر تزايد الجدية في التعامل مع الوضع.