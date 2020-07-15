قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الأربعاء، إن أرمينيا تجاوزت حدودها باعتداءاتها على أذربيجان، وإنها "ستغرق في مكايدها".

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مراسم إحياء الذكرى السنوية لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/تموز 2016.

وأدان أقار بشدة الاعتداءات الأرمينية التي طالت الأحد الماضي منطقة توفوز الأذرية، وأعرب عن حزنه لسقوط شهداء من الجيش الأذري.

وأوضح أن الجيش الأذري ردّ بكل بسالة على "الاعتداءات الأرمينية الغادرة".

وتابع: "أرمينيا تحتل إقليم قرة باغ الأذرية بشكل غير مشروع ومخالف للقوانين الدولية".

والأحد أعلنت وزارة دفاع أذربيجان، تسجيل اعتداء للجيش الأرميني بالمدفعية، استهدف قواتها في منطقة توفوز الحدودية.

وأكدت أنها ردت بالمثل على النيران الأرمينية، وأوقعت خسائر في صفوفها وأجبرتها على التراجع.

وأسفرت الاشتباكات عن استشهاد 4 جنود أذريين، بينهم ضابط، وأصيب 4 آخرون بجروح.

وتحتلّ أرمينيا منذ 1992 نحو 20% من الأراضي الأذرية، التي تضمّ إقليم قره باغ (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي آغدام وفضولي.