أودعت مجموعة من الكتل النيابية ومستقلون بالبرلمان التونسي الأربعاء، لائحة (عريضة) تطالب بسحب الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ، تحمل توقيع 105 نواب.

وقال رئيس كتلة "قلب تونس" (27 مقعداً من أصل 217) أسامة الخليفي، في تصريحات إعلامية بالبرلمان، إنه "تم إيداع لائحة سحب الثقة من حكومة الفخفاخ بمكتب الضبط بالبرلمان".

وأشار الخليفي إلى أن "اللائحة تضمنت 105 توقيعات لنواب من كتل النهضة (54 مقعداً) وقلب تونس، وائتلاف الكرامة (19 مقعداً)، وكتلة المستقبل (9 مقاعد)، ونواب مستقلين".

وفي وقت سابق الأربعاء، بدأت كتلة حركة النهضة تجميع توقيعات النواب على لائحة سحب الثقة من حكومة الفخفاخ، تنفيذاً لقرار مجلس شورى الحركة الصادر مساء الثلاثاء.

ويتطلب قرار سحب الثقة تمرير اللائحة إلى مكتب البرلمان بـ73 توقيعاً، ثم التصويت عليها في الجلسة العامة بالأغلبية المطلقة للأصوات (109)، حسب الدستور التونسي.

وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني الأربعاء، في حوار مع إذاعة "شمس إف إم" التونسية (خاصة)، إن "الحركة ستقدّم لائحة سحب الثقة من الفخفاخ إلى البرلمان قبل موفى (انتهاء) يوليو/تموز الجاري".

ومساء الثلاثاء قرّر مجلس شورى حركة النهضة سحب الثقة من الفخفاخ، وتكليف رئيس الحركة راشد الغنوشي متابعة هذا الخيار بالتشاور مع الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية، وفق ما نقلته الأناضول عن عضو بمجلس شورى الحركة.

والاثنين قال الفخفاخ في بيان، إنه سيجري تعديلاً وزارياً خلال الأيام القليلة المقبلة، مع تلميحات بإزاحة "النهضة" من الحكومة.

ويترأس الفخفاخ منذ 27 فبراير/شباط الماضي، ائتلافاً حكومياً يضم 4 أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية، هي النهضة، والتيار الديمقراطي (22 مقعداً)، وحركة الشعب (14)، وحركة تحيا تونس (11نائباً)، وكتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبيرالية، 16).