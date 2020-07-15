سياسة
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أردوغان: 15 يوليو آخر حلقة في سلسلة نضالنا الممتد لقرون
أكد الرئيس التركي أن القوات المسلحة بدأت بتنفيذ عمليات متعددة ضد التنظيمات الإرهابية فور تطهير بنيتها من عناصر تنظيم كولن، مشيراً إلى أن 15 تموز/ يوليو هو آخر حلقة في سلسلة نضال الشعب التركي الممتد قروناً للبقاء على هذه الأرض.
أردوغان: 15 يوليو آخر حلقة في سلسلة نضالنا الممتد لقرون
الرئيس التركي يقول إن تنظيم كولن الإرهابي كان سيدمر البرلمان بالكامل / AA
15 يوليو 2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن 15 تموز/يوليو هو آخر حلقة في سلسلة نضال الشعب التركي الممتد قروناً للبقاء على هذه الأرض.

جاء ذلك في كلمة خلال مراسم إحياء ذكرى شهداء 15 تموز بمقر البرلمان التركي.

وأضاف الرئيس أردوغان: "ثقوا تماماً أن تنظيم كولن الإرهابي كان سيدمر البرلمان بالكامل، وسيقتل رئيس البلاد ورئيس الوزراء لو امتلك القوة الكافية حينها".

وأكد أردوغان: "القوات المسلحة التركية بدأت بتنفيذ عمليات متعددة ضد التنظيمات الإرهابية فور تطهير بنيتها من عناصر تنظيم كولن".

وتابع الرئيس التركي: "أحياناً يظهر بطل يُغير مصير أمة كبيرة، وفي 15 يوليو/تموز ظهر ملايين الأبطال في كل أنحاء البلاد".

وأردف: "لو نجحوا في الانقلاب لكان ذلك اليوم عيداً لكل من يرغب في طرد الشعب التركي من الأناضول وأوروبا ومحو الإسلام منها كافة".

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/ تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع تنظيم كولن الإرهابي، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم الولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة نحو مقرّي البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، ومطار "أتاتورك" الدولي بإسطنبول، ومديريات الأمن بعدد من الولايات.

وأجبر الموقف الشعبي آليات عسكرية تتبع الانقلابيين كانت تنتشر حول تلك المقرات على الانسحاب، ما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي الذي أوقع نحو 250 شهيداً وإصابة ألفين و 196 آخرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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