سياسة
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إعلام محلي: مرتزقة فاغنر ينسحبون من سرت في اتجاه قاعدة الجفرة
نقل عدد من وسائل الإعلام والنشطاء الليبيين أخباراً عن انسحاب مرتزقة شركة فاغنر الروسية من مدينة سرت في اتجاه قاعدة الجفرة الجوية التي تؤوي طائرات روسية.
إعلام محلي: مرتزقة فاغنر ينسحبون من سرت في اتجاه قاعدة الجفرة
ينشط مرتزقة شركة فاغنر لفترة طويلة في ليبيا ويقدمون الدعم لحفتر في الميدان / NEWS
15 يوليو 2020

ترددت مساء الثلاثاء أنباء عن انسحاب مرتزقة شركة فاغنر الروسية من مدينة سرت الليبية، بحسب ما نقله عدد من وسائل الإعلام المحلية والنشطاء الليبيين.

بدوره أكد مصدر حكومي ليبي لقناة الجزيرة (لم تسمّه) الأنباء، وقال إن المرتزقة الروس انسحبوا في اتجاه مواني الهلال النفطي التي تقع شرقاً، وتخضع لسيطرة قوات حفتر.

وقال الناشط السياسي الليبي عماد فتحي، في تغريدة، إن قوات فاغنر "بدأت بإخلاء مواقعها في منطقة جارف جنوب سرت وكذلك في هون وسوكنة غربي قاعدة الجفرة"، وأضاف: أنها "قامت بتفكيك ثلاث رادرات في جارف قبل سحبها إلى وسط سرت في رتل مكوّن من تسع شاحنات".

وأعاد المرتزقة الروس الانتشار في محيط قاعدة الجفرة الجوية وسط ليبيا، والتي تنتشر فيها طائرات حربية روسية تدعم الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بحسب المصدر الحكومي الليبي.

ويتكهن مراقبون أن هذا الانسحاب في حال تأكده، قد يعني قرب اقتحام قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً لمدينة سرت لاستعادتها من مليشيا خليفة حفتر رغم "الخط الأحمر" الذي وضعته القاهرة.

وينشط مرتزقة شركة فاغنر لفترة طويلة في ليبيا، ويقدمون الدعم لحفتر في الميدان، إلا أن الخسائر التي لحقت بمليشيات حفتر مؤخراً رافقتها مشاهد انسحاب الآلاف من مرتزقة فاغنر بأسلحتهم الثقيلة من أطراف العاصمة الليبية طرابلس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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