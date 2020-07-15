سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 15 يوليو/تموز 2020
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خلاصات من TRT عربي: 15 يوليو/تموز 2020
محكمة العدل الدولية تصدر حكماً لمصلحة قطر في قضية الحظر الجوي المفروض عليها / Reuters
15 يوليو 2020

أهم الأحداث:

محكمة العدل الدولية تحكم لقطر في قضية الحظر الجوي المفروض عليها، وإصابات كورونا في تركيا تنخفض دون الألف مجدداً.

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        محكمة العدل الدولية تحكم لقطر في قضية الحظر الجوي المفروض عليها

          حكمت محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية العليا التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء لقطر في خلافها القائم منذ 2017 مع دول خليجية فرضت عليها حظراً جوياً. [TRT عربي]

          ورفض قضاة المحكمة "بالإجماع" طعناً قدمته السعودية والبحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة في قرار أصدرته منظمة الطيران المدني الدولي عام 2018 لمصلحة قطر. [TRT عربي]

          وذكرت المحكمة أن "قطر بذلت جهوداً صادقة للتواصل مع الدول الأربع للتفاوض قبل لجوئها إلى إيكاو". وأكدت "العدل الدولية" بالإجماع رفض الاستئنافات المقدمة من قبل دول الحصار، وقضت باختصاص المنظمة الدولية للطيران المدني نظر شكوى قطر بسبب الحصار الجوي. [TRT عربي]

          إصابات كورونا في تركيا تنخفض دون الألف مجدداً

            انخفضت الحصيلة اليومية للإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في تركيا مجدداً إلى ما دون الألف الثلاثاء، بعد 33 يوماً. [الأناضول]

            وبحسب معطيات وزارة الصحة التركية، سُجِّلت 992 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 214 ألفاً و993، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و402 بعد تسجيل 20 وفاة. [الأناضول]

            وسُجِّل تعافي 1049 شخصاً من الفيروس، لتصبح حصيلة المتعافين 196 ألفاً و720. [TRT عربي]

            مصدر:TRT عربي - وكالات
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