سياسة
2 دقيقة قراءة
ترمب يهون من عنف الشرطة ضد المواطنين السود
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن عدد "ضحايا عنف الشرطة من البيض أكثر ممَّا هو من السود" في البلاد. وقالت صحيفة واشنطن بوست: إن "نحو نصف ضحايا عنف الشرطة في الولايات المتحدة من البيض، لكنّ ذوي البشرة السوداء يقتلون بشكل غير متناسب".
ترمب يهون من عنف الشرطة ضد المواطنين السود
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يقول إن عدد ضحايا عنف الشرطة من البيض أكثر ممَّا هو من السود في البلاد / Reuters
15 يوليو 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن عدد "ضحايا عنف الشرطة من البيض أكثر ممَّا هو من السود" في البلاد.

وأضاف ترمب في تصريح لقناة " سي بي إس"، رداً على سؤال لماذا لا يزال الأمريكيون من أصول إفريقية يقتلون على يد الشرطة؟ قائلاً: إن "البيض يقتلون أيضاً. وهذا سؤال رهيب. ومن البيض يُقتل عدد أكبر".

وتعليقاً على الحملة لإزالة علم الكونفدرالية في البلاد، الذي رفعه مؤيدو العبودية من الولايات الجنوبية أثناء الحرب الأهلية في الولايات المتحدة في 1861 - 1865، قال ترمب: "أعرف أشخاصاً يحبون علم الكونفدرالية، وهم لا يفكرون في العبودية".

وأضاف: أن "هذه هي حرية التعبير، سواء أكان الأمر يخص علم الكونفدرالية أو "حياة السود مهمة" أو أي شيء آخر تريدون الحديث عنه".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد نشرت تقريراً يوم الاثنين، أشارت فيه إلى أن نحو نصف ضحايا عنف الشرطة في الولايات المتحدة من البيض، لكنّ ذوي البشرة السوداء يقتلون بشكل غير متناسب، نظراً لأن نسبتهم من مواطني الولايات المتحدة تبلغ 13% فقط.

وشهدت الولايات المتحدة موجة من الاحتجاجات ضد العنصرية وعنف الشرطة في أعقاب مقتل المواطن الأسمر جورج فلويد على يد الشرطة في ولاية مينيسوتا يوم 25 مايو/أيار الماضي.

وأصبحت الاحتجاجات هي الأعنف منذ سنوات في الولايات المتحدة، وأثارت أصداء على نطاق عالمي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us