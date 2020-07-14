سياسة
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إصابات كورونا في تركيا تنخفض دون الألف مجدداً
أعلن وزير الصحة التركي انخفاض الحصيلة اليومية للإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في تركيا مجدداً إلى ما دون الألف الثلاثاء، بعد 33 يوماً، لافتاً إلى أن بلاده سجّلت 987 إصابة في 11 يونيو/حزيران الماضي، لكن العدد ارتفع في اليوم التالي إلى 1195.
إصابات كورونا في تركيا تنخفض دون الألف مجدداً
الحصيلة اليومية لإصابات كورونا في تركيا تنخفض إلى ما دون الألف خلال 33 يوماً / AA
14 يوليو 2020

انخفضت الحصيلة اليومية للإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في تركيا مجدداً إلى ما دون الألف الثلاثاء، بعد 33 يوماً.

وحسب معطيات وزارة الصحة التركية، سُجِّلت 992 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 214 ألفاً و993، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و402 بعد تسجيل 20 وفاة.

وسُجِّل تعافي 1049 شخصاً من الفيروس، لتصبح حصيلة المتعافين 196 ألفاً و720.

وتعليقاً على هذه الأرقام، قال وزير الصحة فخر الدين قوجه على تويتر، إن "العدد اليومي للإصابات انخفض إلى ما دون الألف مجدداً للمرة الأولى بعد 33 يوماً"، ولفت إلى أن تركيا سجّلت 987 إصابة في 11 يونيو/حزيران الماضي، لكن العدد ارتفع في اليوم التالي إلى 1195.

وأضاف أنه "لا يمكن التكهن بما سيحدث غداً، لكننا نعلم أن نتائج التدابير التي نتخذها حالياً ستظهر بعد 7 أيام وسطياً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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