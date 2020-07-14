قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، إن تركيا لن تتردد أبداً في التصدي للهجوم على حقوق وأراضي أذربيجان.

جاء ذلك في كلمة للشعب التركي عقب ترؤسه اجتماعاً للحكومة بالمجمع الرئاسي في أنقرة، أدان فيها بشدة الهجمات التي شنتها أرمينيا ضد أذربيجان الأحد الماضي، قائلاً "أدين بشدة الهجمات التي شنتها أرمينيا ضد أذربيجان الصديقة والشقيقة".

وأضاف الرئيس التركي "تركيا لن تتردد أبداً في التصدي للهجوم على حقوق وأراضي أذربيجان"، موضحاً أن الاعتداء على حدود أذربيجان بالأسلحة الثقيلة هو مؤشر على أنها تتعرض لهجوم متعمد.

وأشار أن هجمات أرمينيا ضد أذربيجان تتجاوز الحدود بهدف إطالة أزمة إقليم "قره باغ" الأذري وخلق منطقة صراع جديدة.

وأعرب أردوغان عن قلقه من تحول التوتر المستمر منذ احتلال إقليم "قره باغ" الأذري إلى صراع بفعل هجمات أرمينيا "الممنهجة والمتهورة"، مشيراً إلى أن تركيا ستستمر في أداء واجب الدفاع عن أذربيجان الذي بدأ به أجداده لعدة قرون في منطقة القوقاز.

وأكد أن من واجب تركيا بذل أقصى جهودها عبر علاقاتها السياسية والدبلوماسية والاجتماعية في المنطقة والعالم، لدعم أذربيجان التي تربطها مع تركيا علاقات أخوة وصداقة قديمة.

وذكر أردوغان أن عدوان أرمينيا العاجزة عن حل مشاكلها الداخلية (على أذربيجان) هو إساءة لشعبها بالدرجة الأولى، داعياً دول المنطقة لإظهار موقف صادق ومبدئي ضد عدوانية أرمينيا وسلوكها الذي يثير عدم الاستقرار في المنطقة منذ احتلالها للأراضي الأذرية التي تضم إقليم "قره باغ".

وتمنى أردوغان الرحمة من الله للشهداء الذين استشهدوا دفاعاً عن وطنهم والشفاء العاجل للجرحى.

والأحد، أعلنت وزارة دفاع أذربيجان تسجيل اعتداء للجيش الأرميني بالمدفعية، استهدف قواتها في منطقة توفوز الحدودية، وأكدت أنها ردت بالمثل على النيران الأرمينية وأوقعت خسائر في صفوفها وأجبرتها على التراجع.

وأسفرت الاشتباكات عن استشهاد 4 جنود أذريين، بينهم ضابط، وإصابة 4 آخرين بجروح.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20% من الأراضي الأذرية التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام"، و"فضولي".