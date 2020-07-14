بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب، عدداً من القضايا الإقليمية أبرزها الملف الليبي.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن "أردوغان وترمب أجريا اتصالاً هاتفياً، الثلاثاء".

وأشار البيان إلى أن الرئيسين بحثا عدداً من القضايا الإقليمية في مقدمتها الملف الليبي فضلاً عن العلاقات بين البلدين.

كما اتفقا على العمل بشكل وثيق كحليفين لتحقيق استقرار دائم في ليبيا، إضافة إلى هدف الوصول إلى 100 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين أنقرة وواشنطن.

من جانبه أوضح نائب المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير، في بيان أن الرئيسين التركي والأمريكي، بحثا خلال اتصالهما العلاقات التجارية بين البلدين وعدداً من القضايا الإقليمية، وأكدا ضرورة حلها عبر المفاوضات.

وكانت مليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، قد شنت بدعم من دول عربية وأوروبية، عدواناً على العاصمة طرابلس، انطلاقاً من 4 أبريل/نيسان 2019، قبل أن يحقق الجيش الليبي، بدعم تركي، انتصارات عليها، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية للعاصمة، وترهونة، وتبدأ دعوات عربية وغربية أغلبها من مؤيدي حفتر لاستئناف الحوار لحل الأزمة الليبية.