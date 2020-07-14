سياسة
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وزير الدفاع التركي: سنقف بجانب أذربيجان ضد عدوان أرمينيا
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب أذربيجان ضد أرمينيا "المستمرة بنهجها العدائي". يأتي ذلك بعد يومين من إعلان وزارة الدفاع الأذرية تسجيل اعتداء للجيش الأرميني بالمدفعية، استهدف قواتها في منطقة توفوز الحدودية.
وزير الدفاع التركي: سنقف بجانب أذربيجان ضد عدوان أرمينيا
وزير الدفاع التركي يؤكد أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب أذربيجان ضد أرمينيا المستمرة بنهجها العدائي / AA
14 يوليو 2020

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب أذربيجان ضد أرمينيا "المستمرة بنهجها العدائي".

جاء ذلك في اجتماع عقده أقار عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس"، الثلاثاء، مع رئيس هيئة الأركان يشار غولر وقادة القوات البرية أوميت دوندار، والجوية حسن كوجوك آق يوز، والبحرية عدنان أوزبال إلى جانب عدد من نوابه.

وقال أقار: "سنواصل الوقوف إلى جانب القوات المسلحة الأذرية وتقديم الدعم لأشقائنا الأذريين ضد أرمينيا المستمرة في نهجها العدائي".

والأحد أعلنت وزارة الدفاع الأذرية تسجيل اعتداء للجيش الأرميني بالمدفعية، استهدف قواتها في منطقة توفوز الحدودية.

وأكدت أنها ردت بالمثل على النيران الأرمينية، وأوقعت خسائر في صفوفها وأجبرتها على التراجع.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 4 جنود أذريين، بينهم ضابط، وأصيب 4 آخرون بجروح.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992 نحو 20% من الأراضي الأذرية، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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