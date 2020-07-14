أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب أذربيجان ضد أرمينيا "المستمرة بنهجها العدائي".

جاء ذلك في اجتماع عقده أقار عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس"، الثلاثاء، مع رئيس هيئة الأركان يشار غولر وقادة القوات البرية أوميت دوندار، والجوية حسن كوجوك آق يوز، والبحرية عدنان أوزبال إلى جانب عدد من نوابه.

وقال أقار: "سنواصل الوقوف إلى جانب القوات المسلحة الأذرية وتقديم الدعم لأشقائنا الأذريين ضد أرمينيا المستمرة في نهجها العدائي".

والأحد أعلنت وزارة الدفاع الأذرية تسجيل اعتداء للجيش الأرميني بالمدفعية، استهدف قواتها في منطقة توفوز الحدودية.

وأكدت أنها ردت بالمثل على النيران الأرمينية، وأوقعت خسائر في صفوفها وأجبرتها على التراجع.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 4 جنود أذريين، بينهم ضابط، وأصيب 4 آخرون بجروح.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992 نحو 20% من الأراضي الأذرية، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".