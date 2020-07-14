حكمت محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية العليا التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء لصالح قطر في خلافها القائم منذ 2017 مع دول خليجية فرضت عليها حظراً جوياً.

ورفض قضاة المحكمة "بالإجماع" طعناً قدمته السعودية والبحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة في قرار أصدرته منظمة الطيران المدني الدولي عام 2018 لصالح قطر.

وذكرت المحكمة أن "قطر بذلت جهوداً صادقة للتواصل مع الدول الأربع للتفاوض قبل لجوئها إلى إيكاو".

وأكدت "العدل الدولية" بالإجماع على رفض الاستئنافات المقدمة من قبل دول الحصار، وقضت باختصاص المنظمة الدولية للطيران المدني نظر شكوى قطر بسبب الحصار الجوي.

ففي حزيران/يونيو 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع الروابط مع قطر بزعم تمويل الدوحة "للإرهاب"، وهي اتهامات نفتها الدوحة مراراً.

وتنظر محكمة العدل الدولية في تحديد اختصاص منظمة الطيران المدني الدولية "إيكاو"، بخصوص شكوى تقدمت بها قطر ضد الدول الأربع، أواخر 2017، على خلفية الحظر الجوي المفروض من قبل تلك الدول على الدوحة في العام نفسه، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وإثر الشكوى القطرية، رفعت الدول الأربع قضيتين أمام محكمة العدل الدولية في محاولة لـ"نزع اختصاص منظمة الطيران المدني الدولية بالنظر في الشكوى القطرية"، حسب المصدر ذاته.

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول 2017، قدمت قطر اثنين من الشكاوى أمام "إيكاو"، وهي إحدى المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، عرضت فيهما بالتفصيل "جميع الانتهاكات التي قامت بها الدول الأربع" بخصوص الحظر الجوي.

وطلبت الدوحة من مجلس "إيكاو" الفصل في قضية حظر الطيران، وإعلانه كإجراء غير قانوني في قضية الحظر المفروض عليها "من قبل دول الحصار" منذ انطلاق الأزمة في صيف 2017.